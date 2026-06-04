内地手打柠檬茶品牌「柠季」 元朗最后分店传遭收回  商场平台显示已暂停营业

主打手打柠檬茶的内地品牌「柠季」，其铜锣湾及将军澳分店早前已结业，仅余元朗元点最后一间分店。不过，近日有网民指，该分店已被商场收回舖位。同时，商场会员平台「The Point」亦显示该分店目前已暂停营业，意味著该手打柠檬茶品牌在香港的业务或已全数撤出。

平台显示已暂停营业

位于元朗YOHO MIX元点的「柠季」分店，是该品牌在香港所经营的最后一间分店。然而，有网民发文指，该家位于元朗的分店，目前已被商场收回舖位。透过YOHO MALL 网页查询，系统页面亦显示「柠季」分店目前已暂停营业。

翻查资料，「柠季」于2021年创立，并于2024年进军香港，一口气开立10间分店，至今已在全中国拥有逾千间门市，覆盖华中、华东、西南、华南、西北市场。集团近日更购入通用磨坊（General Mills, GIS）旗下Häagen-Dazs的中国内地门市，获得独家授权，在内地雪糕门店及礼品业务中使用Häagen-Dazs品牌。

平台显示已暂停营业。网上截图

网民指本地消费习惯不同 一般选择光顾茶餐厅

结业消息传出后，在网上引起讨论。有网民直言，本港消费者对于柠檬茶的消费习惯与内地不同，若想品尝新鲜柠檬茶，一般会选择到本地传统茶餐厅光顾，若追求便利与性价比则会购买纸包装柠檬茶，本地市场对于该类内地品牌的需求不高。

部分网民亦对店舖的宣传与营运手法表示不满，批评有些店舖在吸引消费者加入会员后便突然结业，直斥这类经营手法令消费者反感。也有网民表示，平时在商场内根本没有留意到该店舖的存在，认为其知名度及吸引力不足，对于其结业不感意外。