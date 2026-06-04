第五届「香港创科展」接受公众登记免费入场 近120队中小学队伍展示结合AI创意发明

由香港创新基金主办的第五届香港创科展，将于6月27日至28日于香港会议展览中心举行。近120队来自全港中小学的入围队伍，将展示结合人工智能及多元科技应用的创意发明。本届展览由信和集团担任首席赞助，并获创新科技及工业局支持，以及香港检测和认证局出任策略伙伴。大会亦首次邀请到中国科技发展基金会担任指导机构，并将派代表出席颁奖礼，见证本届得奖队伍诞生。活动现已开放网上免费登记，欢迎市民踊跃参与。

黎家盈升空 创科展特别加入航天工程元素

随著香港首位航天员黎家盈升空，本地创科氛围更添注目。今届创科展特别加入航天工程元素，让市民认识载荷专家的日常工作与挑战，从中一窥航天科研的真实面貌，激发更多年轻人对太空探索的兴趣。黎家盈随「神舟二十三号」载人飞船升空，预计将在太空驻留约6个月，执行空间科学实验与维护任务。到场参观的巿民可透过制作心意卡，向她表达支持与鼓励。此外，全球领先的具身智能机器人企业——优必选科技（UBTECH Robotics）亦将参与展出，带来多款类人机器人，让参观者近距离感受具身智能的魅力。

孙东：展览为学生提供将创意付诸实践的宝贵平台

科技及工业局局长孙东表示，特区政府正全力推动香港建设成为国际创新科技中心，而人才正是促进创科发展的关键要素。由香港创新基金主办的香港创科展今年已迈入第五届，成为一年一度的旗舰创科教育盛事。该展览为学生提供将创意付诸实践的宝贵平台，加深对创科的兴趣、树立发展信心；同时推广创科走进校园、深入社区，营造更浓厚的创新氛围。他期待未来有更多青年借此平台尽展所长、释放潜能，投身创科行业，为香港与国家的高质量发展作出贡献。

黄永光欣见创科日益受重视：为有志投身科研年轻人才开拓新机遇

香港创新基金主席暨信和集团主席黄永光表示，创新科技是香港长远发展的关键，也是国家「十五五」规划的重要组成部分。他指香港需持续提升创科能力，积极融入国家发展大局，正如日前黎家盈成为首位香港航天员，迎来历史性时刻。他又说，欣见创科日益受重视，为有志投身科研的年轻人才开拓新机遇。香港创科展踏入第五届，能发展至今日的规模，全赖特区政府、业界伙伴、大专院校、科研机构及评审专家一直以来的支持。黄永光又表示，今年很高兴得到中国科技发展基金会的指导及支持，创科展将继续秉持从小培育人才的理念，凝聚各方力量，推动创科普及。

自2021年创办以来，香港创科展已吸引超过400间本地学校、近9,000名小四至中六师生参与，累积收到逾2,200份创意发明作品，总参观人次逾12万，逐步发展成为本地青年创科交流的重要平台，亦是香港极具代表性的创科教育活动。本年度反应热烈，共收到超过500份参赛作品。经过初步甄选后，近120支入围师生队伍获安排参与一系列工作坊及专家指导，将于6月底展出成果，竞逐各大奖项。各组别金奖得主更有机会远赴瑞士参与「日内瓦国际发明展」，与全球创科人才交流。

第五届香港创科展将于6月27至28日假香港会议展览中心举行，现正接受网上登记预约免费入场。

会场将化身全民创科嘉年华 设五大互动专区

香港创科展每年吸引数以万计市民入场参观。展览期间，会场将化身全民创科嘉年华，除学生作品展示外，更设有五大互动专区，包括泡泡浴球DIY、无雪柜自制沙冰、创科展五周年主题游戏，以及改装小家电遥控赛车等体验，让不同年龄层的参观者在趣味中认识科学及创新：

Bulu Bulu 泡泡工场：结合科学与感官体验，从原材料开始混合压模，亲手制作浴室版「惊喜盲盒」浴球。

Shake Shake冰工厂：运用「冰点下降」原理，不需雪柜，只用盐、冰、水及双手快速降温，调配出专属沙冰。

Scan2Play：用手机扫描 QR Code解锁香港创科展五周年主题游戏。

家家赛车手 2.0：体验升级改装与再造精神，将旧小家电创意改装成进阶版遥控赛车，在全新大赛道上展开刺激的速度对决。

「优必选科技」机械人基地：多款机械人同步亮相，全方位展示人工智能与机械工程的融合成果。

适逢创科展踏入第五届，大会亦特别推出限定体验庆祝五周年。场内设有隐藏版创科展角色寻宝打卡游戏，完成拍摄并出示照片，换领精美礼品；同时亦限量发售「创科五号」金属立牌套装及「特别版小基（Robo K.）盲盒」。场内「创科市集」收益将不扣除成本，全数拨作慈善用途，持续推动本地科技创新项目。

第五届「香港创科展」详情：

• 日期：2026年6月27至28日（星期六及日）

• 时间：上午10时至下午6时

• 地点：香港会议展览中心展览厅 3FG

• 入场费用：费用全免（需预先于网上登记）

• 预约网址：https://reghksciencefair.org.hk/public



