其士争产案丨六女周薇薇指长姐周莉莉只看重权力与面子 叹：唔知佢点解要打依场官司

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份全数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀要求法庭裁定2015年遗嘱无效，以2009年遗嘱作准。本案被告之一、六女周薇薇出庭作供指，她过往「同家姐（周莉莉）关系非常之好」，但自从父亲2016年1月中风开始，慢慢开始关系破裂。周薇薇指周莉莉并非看重钱的人，没有名车豪宅私人飞机，「但佢睇重权力及面子」。她认为周莉莉打官司并非想获得更多钱，叹道：「我唔知佢点解要打依场官司 」。

本案原告为长女周莉莉（Lily），被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。

周薇薇于英修咸顿大学法学士课程取得二级甲等荣誉

周亦卿于2015年10月所订立的最后一份遗嘱，遗产执行人及受托人为其日裔妻子宫川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇，周亦卿与妻子宫川美智子共同持有的其士集团逾62.76%股权即1.89亿股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙继承，其余遗产分配予妻子宫川美智子及其他五名女儿，妻子宫川美智子分得3份，长女周莉莉（Lily）、二女周蕙礼、三女周惠苓（Lina）、四女周蕙芝（Lisa）、六女周薇薇（Vi Vi）各分得1份，五女周蕙蕙（Violet）分得2份，七子周维正（Oscar）毫无得益。

周薇薇（右）出庭作供。何君健摄

周莉莉（白口罩）在六妹周薇薇眼中是重权力与面子的人。资料图片

周亦卿。资料图片

六女周薇薇（Vi Vi）今午出庭作证，她曾在香港大学修读法学士课程2年，但「我觉得香港大学学习环境我唔系咁习惯」，其后越洋远赴英国修咸顿大学（University of Southampton）修读法学士课程2年，取得二级甲等荣誉后，在英国、香港、上海等地实习及工作。

与姐弟关系和睦自父中风开始与长姐关系破裂

周亦卿在1970年于香港创办其士集团，周薇薇受父亲周亦卿所托，协助研究成立股份信托及2015年遗嘱。周薇薇在港大读书时认识卓昭华律师，遂推荐卓昭华为父亲设立遗嘱，而卓昭华「有讲Trust（信托）我唔熟」，但周薇薇并没有后悔找卓昭华律师为父亲立遗嘱。

周薇薇指她与姐姐弟弟关系亲密，与七子周维正（Oscar）年纪相近，她本身也与长女周莉莉、二女周蕙礼关系良好，与五女周蕙蕙（Violet）关系亦亲近，更因本案而须每日沟通。周薇薇形容她过往「同家姐（周莉莉）关系非常之好」，但自从父亲2016年1月中风开始以及因是次官司而关系破裂。

相关新闻：

其士争产案丨二女周蕙礼得知其士股份由周蕙蕙继承后 曾问若蕙蕙离婚或死于车祸如何处理

其士争产案丨律师称准备2015年遗嘱过程中 有关成立信托详情「真系咩都无」

其士争产案丨律师受指示准备2015年遗嘱 六女周薇薇曾指示遗产分10份 母得3其余7子女平分

其士争产案丨草拟2009年遗嘱律师称 周亦卿指示遗产锁定期「愈长愈好」 故建议死后80年才分产

其士争产案丨周亦卿2015年做两手术 周莉莉称不知是否父亲决定 奇怪「唔攞second opinion」

其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满

其士争产案丨算命师曾向周亦卿称七子周维正不是合适继承人 长女周莉莉不认同父亲迷信

指长姐看重权力与面子而非金钱 不明何以打官司

周薇薇形容长女周莉莉（Lily）「唔系一个看重钱嘅人」，没有名车豪宅私人飞机，「但佢睇重权力同面子」。周薇薇称：「佢要多啲权力同面子⋯⋯有人认为有钱就有面子，有人认为有权就有面子」，但她认为周莉莉打官司并非想获得更多钱，叹道：「我唔知佢点解要打依场官司 」。

周薇薇供称：「我信佢都系知道爸爸唔想卖散嘅股票，但我唔觉得佢因为依样嘢开始依场官司」，她认为周莉莉想「摆番啲权喺自己身上，觉得佢仲想控制」。

周薇薇重申：「爸爸咁多年都系话唔要卖晒（其士）啲股份 」，并表明「做墙纸都唔卖散」。周薇薇指父亲当时「好清晰话要做个遗嘱」，故在研究成立股份信托时「同一时间做紧遗嘱」，但父亲对于股份信托则 「一路没有清晰指引」。案件明续。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦