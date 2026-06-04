街市外判︱食环署3新街市拟率先试行 由单一承租商包办 第3季邀市场提意向书

本港公众街市空置率高企，食环署辖下街市的经营帐目持续亏损，2024至25年度亏损约为7亿元。为扭转困局，食环署建议在新落成街市采用「整体承租」模式，将整个街市外判予单一承办商，再由对方分租予档贩。政府拟率先于即将落成的天水围、将军澳第67区和古洞北的新公众街市引入此一安排。计划于今年第三季邀请市场提交意向书，明年率先为承租天水围新公众街市招标。未来，亦会考虑整合或关闭空置率持续偏高的街市。

食环署管理街市在租务、行业组合调整等受较多限制

立法会食物安全及环境衞生事务委员会下周二部( 9日 )将讨论有关事宜。食环署提交文件指出，新鲜粮食的零售市场生态持续变化，更多不同类型的街市、超市陆续加入竞争，本地网上平台亦开始提供新鲜粮食配送服务，加上愈来愈多食肆透过网上平台推广餐饮外送；价廉物美的「两餸饭」，以至北上消费的趋势，均对公众街市造成冲击。为善用公帑，政府将依据《十五五规划纲要》中「坚持有效市场和有为政府相结合」的理念，从「革新管理」、「以更具效益方式升级硬件」及「发挥市场力量理顺资源配置」三方面推进公众街市的改革。

食环署目前直接管理的街市在租务、行业组合调整等方面受较多限制。为进一步借助市场力量提升灵活性，政府建议借鉴内地城市「管办分离」的成功经验，以及本地私营和房委会街市的模式，在即将落成的新公众街市引入「整体承租」安排。政府在文件中指，其优点在于市场主导，承租商可通盘规划行业组合数量及布局，亦可灵活处理租务，以推动商户更积极经营。至于价格，食环署曾在今年3月进行货品价格比较，显示公众街市与同区按整体承租模式营运街市的价格，「没有太大分别」。

未来数年将有三个新公众街市陆续在2027至2028年间竣工。食环署拟于本年第三季邀请市场提交意向书，以评估业界对整体承租新街市的兴趣。若市场反应正面，当局将拟定促进公平营商环境等细节，并率先在明年就整体承租天水围新公众街市进行招标。至于将军澳第67区和古洞北新发展区的新街市，亦将作为试行新模式的契机。

另外，在街市现代化计划下，政府总结香港仔街市及荔湾街市等全面翻新项目的经验，认为全面翻新虽能改善环境，但原址工程复杂且施工期长（达12至17个月），长期停业不仅影响租户与居民，也易令原有人流在外围新鲜粮食店进驻后流失。相反，2024年于皇后街熟食市场试行的「优化摊档项目」，施工期介乎6至12个月，复业后人流显著上升。政府认为优化摊档项目更符合成本效益且对社区影响较小，因此街市现代化计划日后将因时制宜，聚焦此类工程。

食环署自2018年已协助9个公众街市内有意续营的租户调迁，并提供特惠恩恤安排。整合公众街市能腾出珍贵土地资源作其他社会所需用途（例如前长沙湾熟食市场已用作过渡性房屋、前对面海街市作安老服务、前宜安街街市将设立基层医疗设施）。政府指对于空置率持续偏高、客观条件上缺乏改善空间的街市，署方将实事求是考虑整合或关闭。未来在考虑兴建新街市时，亦会更审慎评估社区需求，避免资源错配。