中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap图公审泄试题 教育局、校方有回应！

日前有人在社交平台Threads发文，上载棉纺会中学一老师于Instagram发布即时动态（Story）的截图，相中疑似影到「25/26中四级中国历史问题卷」内容，帖文更指控为「泄露试题」，公开了涉事老师样貌。由于帖文内容「无头无尾」，亦未知发帖人是学生抑或该老师的同事、朋友，《星岛头条》向涉事的棉纺会中学查询，包括有否涉及教师同事「举报/笃灰」。

棉纺会中学澄清非考试试题

棉纺会中学副校长徐文超回复本网查询时表示，校方一向重视考试的公平性，在知悉事情后已即时严肃处理，惟帖文图片中的内容并不是考试试题。为避免类似事件再次发生，校方已优化拟卷及管理机制，并提醒教职员必须遵守相关规则。徐文超又指，会向相关老师作适切跟进；校方希望师生都在棉纺的爱中，在正确的价值观下，一同进步和成长。

教育局：学校须确保测考公平公正

教育局回复《星岛头条》查询时表示，十分关注事件，得悉后即时联络学校了解。据悉，学校正调查事件，并会尽快向教育局提交详细报告。教育局已提醒学校务必确保所有校内测考均在公平和公正的原则下进行，以及与家长及学生保持良好沟通。

局方指，会继续与学校保持联系，并按学校的调查结果作适切跟进。如发现有教师╱职员涉及任何违规行为或专业失德，定必严肃处理。

网民：人哋做到11点仲要俾你po出公海闹

虽然未知发帖者身份，但留言区亦引起大量网民评论，意见两极。不少网民对涉事老师表示同情，认为老师深夜仍在处理校务十分辛苦。有网民留言指：「阴功 人哋做到11点仲要畀你po出公海闹」「人哋出卷出到夜晚都未瞓，体谅下都唔得？」「呢位老师咁勤力，同埋佢应该系private account嚟……真系算泄漏吗？」认为老师可能只是在私人帐号分享工作日常，却惨遭截图放上网公审。

质疑发帖者「背刺」涉同行报复

大批网民将矛头指向发帖者，质疑其动机不纯。有网民分析指，能观看该老师私人IG动态的人，理应是其同事或信任的学生，留言批评发帖者：「你深得老师信任有佢IG，但你却背刺公审咗佢……私人恩怨就咪拎出嚟啦」「师兄，你似爆阴毒，酸紧人哋所获得嘅成就，然后要人哋一无所有」，甚至有人怀疑发帖者是「同行仇家」，借此打击涉事老师。

不过，也有较理性的网民指出，单凭一张相片根本无法证实是真正的考试试卷：「第一，睇唔到系考试嘅试卷，佢只系写问题卷……第三，单凭呢几只字你点肯定系考试卷？你引导路过嘅人认为系考试嘅试卷，你有咩居心？」