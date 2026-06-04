工厦置货物阻逃生通道 前元朗区议员林进认罪罚款2500元

前元朗区议员林进创办位于葵涌华荣工业大厦的「同行搬屋」后，被指去年10月在该工厦的公共走廊，放置一个长阔高均为1.2米的正方形货物，阻塞工厦的逃生路线。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，林进承认阻塞逃生途径传票罪，裁判官刘绮云认为适合以罚款方式处理案件，终判处林进罚款2,500元。

33岁被告林进，被消防处票控阻塞逃生途径罪。控罪指林进在2025年10月31日，摆放或留下一板货物，约1.2米（长）x1.2米（阔）x1.2米（高），在12字楼公共走廊近A单位，而该等物件或东西阻塞或可能会阻塞位于新界葵涌永业街华荣工业大厦的处所的逃生途径。

案情指，去年10月31日下午2时许，两名高级消防队长及高级消防队目，在案发地巡查时发现一个1.2米长阔高的货物阻塞工厦的逃生路线，导致逃生路线剩下0.2米阔的距离。经调查后揭该货物是由被告安置的，被告在警诫下确认货物已被放置在该处约一至两日。

案件编号：WKS5659/2026

本报记者