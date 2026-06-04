其士争产案丨二女周蕙礼得知其士股份由周蕙蕙继承后 曾问若蕙蕙离婚或死于车祸如何处理

其士争产案续审。负责为周亦卿准备2015年遗嘱的律师卓昭华表明，当周亦卿同意他离世后周亦卿夫妇联名持有的资产自动交由妻子拥有，便毋须在遗嘱中提及该些联名资产。卓昭华忆述她在周家成员面前宣读遗嘱后，二女周蕙礼「反应真系好大」，向七子周维正说「爸爸无分俾你呀？你放心！我俾一半你！」，相反七子周维正表现十分冷静。被问及五女周蕙蕙知道她获得所有其士股份后是否十分惊讶，卓昭华称「我都无望佢」。

律师指周亦卿笔记写明2015年遗嘱无七子名字

负责为周亦卿准备2015年遗嘱的律师卓昭华供称，她在没有足够指示及清晰资料下，无法透过遗嘱为周亦卿成立信托，而且周亦卿的旧遗嘱写明遗产在其死后80年才可分配，故当时也不可透过新遗嘱成立信托。当资产由周亦卿夫妇联名持有，若周亦卿同意他离世后联名资产自动交由妻子拥有，便毋须在遗嘱中提及该些联名资产。

为确保名下的其士股份不被分散或出售，周亦卿在2015年9月30日，决定把全数股份交给「信得过嘅人」。周亦卿亦曾透过手写笔记表达其真实想法，但无论如何周亦卿也会与卓昭华面对面倾谈以确认想法。卓昭华表明他们受托草拟遗嘱主要是反映周亦卿的意愿，「最重要系佢（周亦卿）意愿系咁，我哋帮佢打出嚟」，绝无隐瞒周亦卿关于遗嘱的任何讨论。

女律师卓昭华称，周亦卿二女周蕙礼得知2015年遗嘱内容后反应最大。资料图片

周亦卿七子周维正于2015年遗嘱中毫无得益。资料图片

女律师指，对于将其士股份交周蕙蕙的决定，周亦卿「好清楚自己做紧乜」。资料图片

2015年遗嘱最终没有七子周维正的名字，原告方指周亦卿大可写信解释为何在2015年遗嘱除去他的名字。卓昭华指周薇薇表明「总之周生（周亦卿）话（2015年遗嘱）take out Oscar’s name（除去周维正的名字）」。周亦卿其后提供手写笔记予卓昭华，手写笔记写明「我将我的财产，所有其士国际股票给周蕙蕙，如蕙蕙不在给薇薇，薇薇不在给Lina（三女周惠苓）」，「其他财产分10份」，妻子宫川美智子分得3份，长女周莉莉（Lily）、二女周蕙礼、三女周惠苓（Lina）、四女周蕙芝（Lisa）、六女周薇薇（Vi Vi）各分得1份，五女周蕙蕙（Violet）分得2份。

周亦卿的手写笔记亦指明：「遗产执行人：美智子、蕙蕙、薇薇」，「Lina Lisa Lily 做后备补上」。卓昭华指她收到周亦卿的手写笔记后，「第一下想见周生」，以确实笔记内容的真确性，并且问清楚周亦卿其六女周薇薇多月来「转述俾我嘅指示」是否周亦卿亲自作出。卓昭华最终满意「周生知自己点解要咁做」。

周蕙礼得知周蕙蕙独得父亲全数其士股份后反应最大

当周亦卿死后，卓昭华于2018年8月20日在周太宫川美智子及六女一子席前宣读遗嘱，各人按序检视遗嘱，但七子周维正没有检视遗嘱，直接把遗嘱交回卓昭华。卓昭华在众人面前清晰表明，周亦卿决定把他所有其士股份无条件交予五女周蕙蕙继承。二女周蕙礼遂问若周蕙蕙离婚或死于车祸，所有其士股份会如何处理。

卓昭华忆述当时长女周莉莉（Lily）及二女周蕙礼「最大反应」，七子周维正（Oscar）则十分冷静，「无出过一句声」。卓昭华特别提到二女周蕙礼「反应真系好大」，称：「下？俾哂Violet（五女周蕙蕙）？」，并向七子周维正说：「爸爸无分俾你呀？你放心！我俾一半你！」。被问及五女周蕙蕙知道她获得所有其士股份后是否十分惊讶，卓昭华则称「我都无望佢」。

对其士股份交周蕙蕙之决定 周亦卿「好清楚自己做紧乜」

卓昭华重申，她得到周亦卿的清晰指示后，把遗嘱草稿任何有关信托的字句删除后，只剩周亦卿把所有其士股份无条件交予五女周蕙蕙，绝对不是要求周蕙蕙以信托形式管有所有其士股份，而是直接无条件把所有其士股份赠予周蕙蕙。卓昭华亦曾对此特意向周亦卿解释清楚，以确保周亦卿明白。

周亦卿的平安纸（遗嘱）及手写笔记均写明，所有其士股份是无条件以礼物形式送给五女周蕙蕙，卓昭华表明她曾向周亦卿简易说明，当周亦卿无条件送出所有其士股份予五女周蕙蕙，「你俾咗（ 所有其士股份）佢之后，佢钟意点就点㗎啦」，「佢自己出去做乜都得㗎啦」。而卓昭华认为周亦卿当时「好清楚自己做紧乜」，「好想俾（所有其士股份） Violet（周蕙蕙）」。

卓昭华忆述周亦卿当时主动问及：「股份我明白依家俾晒Violet（周蕙蕙），但如果我在生时自己卖晒啲股份，到我死嘅时候无晒股份，会否令平安纸无效？」卓昭华向周亦卿解释，当他百年归老时，「你俾唔到啲股份佢 ，唔会令个遗嘱无效，只会令该条款失效」。她又举例指，如他在遗嘱写明把一只劳力士表无条件送给周蕙蕙，但他生前该劳力士表已变卖、损坏或遗失，周蕙蕙在他死后便得不到该劳力士表。

本案原告为长女周莉莉（Lily），被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。周亦卿于2015年10月所订立的最后一份遗嘱，由其妻子宫川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇作为遗产执行人及受托人，把周亦卿与日裔妻子宫川美智子共同持有的其士集团逾62.76%股权即1.89亿股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙继承，其余遗产分配予周亦卿的妻子及其他五名女儿，七子周维正毫无得益。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦