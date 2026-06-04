的士超速撞穿梭巴士致两乘客重伤 六旬司机认危驾囚15月停牌2年

六旬的士司机前年8月在秀茂坪横跨两线在路中心超速驾驶，不慎撞上停泊在道路的穿梭巴士，导致的士上的两名乘客受严重伤害。的士司机今早在区域法院承认危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，辩方求情指司机驾驶时没有使用电子产品等，法官练锦鸿直指案发时道路有不少死车停泊，被告非一时缺乏专注及判断错误才导致意外发生，其驾驶时本就属超速驾驶，万幸两名乘客没有永久性伤害，终判处被告入狱15个月及停牌两年，另须自费完成驾驶改进课程。

被告非一时缺乏专注及判断错误导致意外发生

67岁被告吴达俊，承认于2024年8月24日在秀茂坪顺利邨道近灯柱附近，在道路上危险驾驶的士，引致冯姓男事主及高姓女事主身体受严重伤害。

练官判刑时指，两名事主均受严重伤害，男乘客受到创伤性脑损伤伴有复杂性面部骨折，须接受手术及在深切治疗部留医，出院后须在家中休养，损失了共82日，万幸两名事主没有受到永久伤害，惟须要按时到医院检查。练官直指，行车纪录仪显示被告在案发前4秒仍以每小时60公里的速度行驶，高于该道路的车速上限，而被告在太子道东行驶到顺利邨道的途中，左线不时有车辆停泊在路边，故被告在意外发生前，理应知道有驾驶者会将左线作为临时泊车地点，被告不能以当时没有期望左线会出现障碍物作解释。

练官续指，被告当时在路中心行驶而没有见到慢线有死车停泊，惟被告在驾驶的途中不时会有死车停泊路边的情况，故被告非一时缺乏专注及判断错误导致意外发生，更何况其驾驶速度高于法律上限，而被告危险驾驶的行为亦导致车上两名乘客受颇严重的伤害，尽管被告并非故意为之，惟被告在转线时理应观察路面情况，其驾驶行为低于合格的驾驶者，念被告没有类同的严重定罪纪录，判处被告监禁15个月及停牌两年，另须自费完成驾驶改进课程。

被告转线撞停泊左线穿梭巴士致两乘客重伤

辩方求情指，被告自1987年开始以的士司机为职业谋生，行车记录仪显示被告在案发前的5分钟内仍是正常驾驶，被告在驾驶时没有使用电话及电子产品，没有播放音乐或开启广播频道，亦没有与他人交谈，其双手是放在軚盘之上，没有做出令自己分心的行为，望法庭轻判。

案情指，前年8月24日晚上11时许，被告驾驶的士在尖沙嘴东接载了两名乘客前往将军澳，当时天朗气清而车流稀疏，街灯运作正常。当被告沿著行车线沿顺利邨道向秀茂坪方向行驶时，路面有两条行车线，订明速度限制为每小时50公里。其后，被告尝试由左二线转线至左一线，惟被告没有完成转线，其车辆横跨在两条行车线中间行驶。当时一辆穿梭巴士停泊在左一线内，静止不动，惟被告在没有减速的情况下撞上穿梭巴士的右边车尾，被告当时的驾驶速度为每小时60公里。

意外发生后，乘搭的士的两名乘客均受严重伤害，男乘客受到创伤性脑损伤伴有复杂性面部骨折，肋骨、脊椎及右肩胛骨亦有多处骨折，须在深切治疗部治理及接受手术，及后留院40日，获发病假共82日。女乘客的左肩擦伤、右胫裂伤、左边骶骨骨折，留院4日后出院。同月28日，被告被捕后在警诫下承认，案发时无留意有死车停泊在顺利邨道左一线，听到车上两名乘客大叫时，才注意到该车辆。

案件编号：DCCC433/2025

法庭记者：黄巧儿