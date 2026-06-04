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宏福苑业主「睇楼团」反应热烈 解说专队挽手陪伴如后辈 鼓励街坊开心健康前行

社会
更新时间：12:16 2026-06-04 HKT
发布时间：12:16 2026-06-04 HKT

房屋局屋长何永贤表示，立法会议员邓家彪向他们反映，上星期为宏福苑业主举办第一个「睇楼团」后反应热烈，即日有不少街坊向他表示希望可以参与其中。在他的积极组织下，第二团宏志阁业主「睇楼团」在刚刚的星期二(2日)出发，更有个别街坊闻风而至，报名情况踊跃。

何永贤在社交平台表示，有见报名情况踊跃，邓家彪并邀请了大埔区议员罗晓枫、陈勇华，观塘区议员简铭东、余邵伦同行，除了回到大埔有支援，也帮助街坊更了解未来可能入住的九龙东。

街坊为日后拣楼做足准备

她指，这次不少街坊一早做了功课，拿着售楼资料，认真比对销售展览的居屋模型，记下自己喜欢的座向，为日后拣楼做足准备。也有街坊为如何选择单位作好预案，买到400多呎大单位固然好，但为了争取尽早入伙，如果买到盛致苑300多呎的单位同样开心，省下的部分取回现金，日后「摵下摵下」，也是称心的选择。

何永贤指，「睇楼团」举办至今，「解说专队」同事与街坊关系越来越紧密。看到同事不止讲解资讯，更是以理解陪伴宏福苑业主前行。有同事主动挽着街坊的手，亲切得如街坊家中的后辈，鼓励着对方「最紧要开心、健康」；也有同事欢迎街坊有疑问随时致电，为协助大家前行，不计较工作时间。

前后共举辧10团「睇楼团」

她又称，在这段时间，也感受到社会各界对宏福苑业主的关心，过渡性房屋营运机构、立法会议员、区议员、房署宝田邨的物业管理团队都主动组织「睇楼团」。连同之前已出发的及接下来安排的，足足有10团「睇楼团」去服务街坊。至于未能参与其中，但想获取更多资讯的宏福苑业主，欢迎联络自己专属的「解说专队」成员，尽快厘清疑问，争取在6月30日或之前签署「接受收购建议信件」，以取得首批在「特设销售计划」中拣选心仪单位的资格。

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