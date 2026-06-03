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宏福苑｜居民对按揭感忧虑 房屋局解说专队提供指南 已转介两成个案

社会
更新时间：21:16 2026-06-03 HKT
发布时间：21:16 2026-06-03 HKT

房屋局局长何永贤表示，自从宏福苑业主陆续收到「接受收购建议信件」之后，有部分业主向当局表达不知按揭如何处理的担忧。有见及此，「解说专队」用心去想，多走一步，主动联系各方，支援业主前行。

解说专队主动联系14间银行 周一起提供「按揭指南」

何永贤表示，除了解说不同方案和「特设销售计划」项目资讯、支援「睇楼团」的举行外，「解说专队」还主动与银行公会及14间银行保持紧密沟通，并于本星期一开始向屋民提供「按揭指南」，方便居民更容易理解银行业界为协助宏福苑业主过渡的特别按揭安排。另外，「解说专队」还会在宏福苑业主同意下，向银行转介其个案，并附上具体查询内容，让有关银行可派专责的员工，在一两个工作天内主动致电业主，精准解说，加快跟进。

自星期一发出「按揭指南」以来，「解说专队」已转介了约60宗个案，占整体宏福苑的按揭个案数目约20%。在这方面有需要协助的业主，也可以联络专属解说队员，帮助作出转介服务。何永贤指，能够帮到那么多业主解决按揭问题，「解说专队」也感到很鼓舞，专队一定会继续努力，用最大的热诚为宏福苑业主解难。

图片来源：何永贤FB 

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