宏福苑︱合安：退款支票最早6.10发放 6.5起开放网上预约

宏福苑法团管理人合安管理有限公司早前于网上简介会，会向宏福苑业主派发合共1.27亿元退款支票。合安今日表示，宏福苑首轮大维修基金及预缴管理费退款，将以实体支票形式发放。业主可于6月5日至6月20日期间，透过宏福苑管理人网站「用户登入」版面预约登记。支票最早于6月10日起发放，设有区议员代领、社工代领或亲身领取三种方式。联权共有的「长命契」及特殊个案业主，则最早于6月20日起开始领取。

可联络一户一社工或区议员协助

合安人宣布，大维修基金首轮退款及预缴之管理费将会以实体支票形式发放。业主可于6月5日至6月20日期间，前往宏福苑管理人网站的「用户登入」版面办理预约登记。尚未取得网站登入资料的业主，可以联络一户一社工、相关区议员协助，或者直接与合安团队联络，联络方式包括致电25997525或发送电邮至 [email protected]。市民如欲查询区议员联络资料，可自行浏览区议员网站。

业主在预约版面登记时，可以从三种支票领取方法中选择其一。若选择透过区议员代领，业主必须在预约时指定特定区域的区议员，随后相关区议员会致电联络业主安排领取事宜。若选择透过「一户一社工」代领，负责社工在收到支票后，亦会致电联络业主安排具体的领取方式。至于选择亲身或由授权人士领取的业主，则必须在预约版面上，直接拣选指定的民政咨询中心、领取日期及时段。

长命契及特殊个案最快6月20日发放 业主须填写表格或电邮文件

支票的实际发放时间会因应业权状况而有所不同。一般业主最早可于6月10日起开始领取支票，但联权共有（即「长命契」）业主、业主已身故但尚未于土地注册处办理手续的单位，或其他特殊个案的业主，则最早可于6月20日起才开始领取。手续方面，长命契业主不论是选择其中一位业主作为唯一收款人，抑或选择以所有业主作为收款人，均必须填写指定表格并电邮至管理人信箱。特殊个案人士则请尽快完成土地注册处的相关程序，并将证明文件电邮至上述信箱，若有关程序是在5月18日后才完成，亦请务必电邮告知合安团队，以便工作人员进行跟进。