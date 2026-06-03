国际旅游展2026︱共66地区、逾500参展商参展 旅议会料全年访港旅客达5300万

「2026香港国际旅游展」将于本月11日至14日在会展举行，来自66个国家及地区、逾500个参展商参展。展会首两日为专业日，最后两日开放予公众，预计吸引约8000名买家和业界人士、约7.4万名公众入场。

乌干达首度参展 防疫考虑仅派大使馆代表

秘鲁、蒙古及乌干达是今年首次参展的国家。因应伊波拉病毒于民主刚果及乌干达肆虐，乌干达驻北京大使馆已书面确认，只会安排大使馆人员及在中国内地的人员参加今次展会，不会有从乌干达人员来港出席。

中国内地展馆今年规模扩大3成，涵盖20个省市。参展商将举办多项活动，包括推介会、表演、研讨会、示范及互动体验。亦有参展商带来特色产品，如「四川至新疆熊猫主题列车」等。

旅议会料全年访港旅客达5300万

旅议会总干事杨淑芬表示，本港今年一至四月录得逾1800万旅客，料五月份也会有双位数增幅。尽管中东战事于二月底爆发，受地缘政治及燃油附加费上升影响，欧美长线旅客下跌3成，但在内地旅客带动下，本港全年将有约5300万旅客，「 如果战争越早完结，数字肯定会更高。（内地客）他们本来打算去欧洲、中东，因为这原因去不到，香港是个很好的选择及目的地。」

杨淑芬又强调，大湾区短途旅客未必留港过夜，不等同他们没有消费力，「刚去的黄金周，我们发觉多了一些旅客喜欢深度游 。譬如西贡东坝，有些内地旅客，一行十多人，会找香港旅行社租船，在海上看六角柱石。加上西贡的海鲜餐，一个团每人都要1、2千元。」

暑假逾75%外游港人选内地

至于今个暑假的旅游表现，杨淑芬预计，7成半以上外游人士选择内地作为旅游目的地，当中约7成人乘搭高铁出行，「5小时内去到的地方，旅行团多数选用高铁。」其中潮汕地区是现时高铁团热门旅游地，相信有文化名胜、饮食口味亦适合港人的福建，会是未来另一热门选择。

行政长官李家超正率团出访中亚，透露明年首季将有本地航空公司，开通香港往来哈萨克的直航航班。杨淑芬说，这对业界是好消息，有信心两地开通直航后，立即会有很大的旅游需求。

记者：萧博禧

摄影：何家豪