Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格

「Save Lily」事件轰动全港，涉事的「非常父母」在家中诞下幼子Danny，惟小朋友因父母不愿验DNA而未能领取出世纸。警方以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」拘捕43岁姓曾父亲及39岁姓关母亲。至6月3日，警方、入境处及社署举行记者会，指被捕二人同意抽取DNA样本跟男婴作比对，法庭亦指示将男婴送往收容所，交由专业人士照顾。事件不断发酵，不乏有网民认为两人样貌相似，质疑他们真实关系，而二人学历、家庭背景等资料亦随之曝光。

曾姓父亲曾任职救生员 居秀茂坪邨

据悉，曾男在三兄弟中排行第二，原本与家人居住于秀茂坪邨秀乐楼。他早年移民外国，离港前曾任职救生员，并声称持有物理治疗师资格。曾男与关女并无注册结婚，两人于十多年前相识并发展成如今关系。曾男于2016年前往芬兰一所大学进修，关女亦陪同赴当地生活。

在芬兰居住期间，关女曾在家中自行分娩。然而，两人的首胎长女在出生一个月后不幸夭折，两人随即被芬兰警方控告涉嫌遗弃及严重疏忽照顾引致他人死亡。关女当时辩称，长女属于自然夭折，死因是心脏病及脑膜炎。

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回流香港爆公屋纠纷 后搬往旅馆

至2021年，关女再度怀孕并于芬兰诞下次女Lily，但同样未有办理出生登记。两人随后涉嫌潜逃至瑞典非法居留。直至2023年底，瑞典社福当局发现当时约2岁的Lily仅身穿睡衣、全身肮脏且牙齿严重受损。当局基于保护儿童利益，依法将Lily强制带走，并安排至寄养家庭照顾。

两人去年回流香港，曾与曾男胞弟同住，后因公屋分户问题争执，约两个月前迁往翠雅山房旅馆，并在港诞下幼子Danny，但因拒绝接受DNA检测，至今未能为幼子领取出世纸。

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