翁金骅涉体罚学生｜桂华山中学 : 已暂停其篮球队总教练职务 民政署 : 留意情况按机制处理　

社交平台Threads流传片段，学界篮球名帅翁金骅疑似捉着男生的左手多次让其自掴，事件引起社会关注，翁金骅其后在社交平台发文致歉，校方已暂停该名涉事教练的职务，并与警方紧密联系 。翁金骅除了在母校汉华中学执教，亦为中华基督教会桂华山中学男子篮球队的总教练，该校校长黄仲良回复《星岛头条》网查询时表示，昨早得悉有关事件后，已获法团校董会同意后即时暂停翁金骅在该校的职务，直至另行通知。

另外，翁金骅亦有担任公职，他为中西区分区委员会「坚尼地城及石塘嘴」的委员。民政事务总署称非常重视地区委员会委员及关爱队队员操守，会继续留意情况，按机制处理。

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