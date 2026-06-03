钟景辉离世｜罗淑佩哀悼：香港演艺界重大损失 忆首次看音乐剧正是King Sir《梦断城西》

戏剧大师钟景辉博士今日（3日）在睡梦中辞世，文化体育及旅游局局长罗淑佩发文悼念，对「King Sir」的离世致以衷心哀悼，并向他的家人表达深切慰问。她形容钟景辉的离世是香港演艺界的重大损失，将永远怀念该位戏剧大师并深深感激他对香港演艺界的卓越贡献。

赞扬King Sir 毕生贡献演艺界

罗淑佩在社交平台发文，赞扬King Sir 毕生贡献演艺界，执导及演出作品无数，致力推动香港剧艺发展，表现卓越。她表示，King Sir 任教并带领香港演艺学院多年，凭着丰富经验和专业知识，先后出任多项政府公职，包括前民政事务局表演艺术委员会成员、康乐及文化事务署节目与发展委员会辖下演艺小组（现称演艺专责委员会）成员，以及香港艺术发展局戏剧艺术顾问，多年来就戏剧发展向政府提供大量宝贵意见，并于2013年获颁授银紫荆星章，成就备受肯定。

人生第一次欣赏音乐剧 正是King Sir导演的《梦断城西》

罗淑佩更在文中分享一段深刻的个人回忆。她提到人生第一次欣赏的音乐剧，正是King Sir在八十年代初导演的《梦断城西》，「当时音乐剧绝对是新鲜项目」。她忆述，该剧由刘兆铭（Ming Sir）担任编舞，她观看的是B cast场次，男主角是当时崭露头角的万梓良，女主角则为张宝芝。罗淑佩形容，该剧的场景、舞蹈编排和音乐节奏，都令她留下极为深刻的印象，亦因此一直牢牢记着King Sir的名字，以及他在舞台演出与创作上的「殿堂级分量」。

罗淑佩最后表示：「我们将永远怀念钟景辉博士，也深深感谢他对香港戏剧界的重大贡献。」

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