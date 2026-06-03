《港灯：电力可靠的百年承诺》工程专著捐赠暨分享会 抛砖引玉促跨界交流

港灯在日前举办《港灯：电力可靠的百年承诺》（ 「工程专著」 ）捐赠暨分享会，汇聚政府部门、专业团体和学术界代表，围绕电力工程实践及供电可靠性等议题深入交流，促进学界与业界之间的知识共享与专业对话。

活动获机电工程署、香港工程师学会和本港3间主力开办与电力系统相关专业课程的大学，包括香港大学、香港理工大学以及香港城市大学的系主任及代表出席和支持。与会者透过跨界别交流平台，就电网规划、资产管理、人工智能技术未来应用等范畴分享意见，探讨如何进一步巩固供电系统的安全和可靠性，和提升本港电力基础设施在应对极端天气时的韧性。

作为今次活动的重点，港灯在会上向多间院校及机构，捐赠工程专著，以支持相关教学与研究工作。此外港灯亦将向香港中央图书馆捐赠专著，冀让公众人士有机会阅览相关内容，推动知识和经验共享与互鉴。

出版工程专著有系统地整理逾百年配电网络规划

港灯去年庆祝在港供电135周年，将历年来在配电电网设计、营运维修和优化方面累积的经验编纂成书，出版《港灯：电力可靠的百年承诺》工程专著。有系统地整理公司逾百年来在配电网络的规划、建设及营修方面的实务经验，亦记录港灯如何配合香港的发展需要，持续优化电网。工程专著内容涵盖中压及低压配电系统、资产管理策略，和以长期可靠运行为目标的管理机制，为学界和业界提供具参考价值的实务案例与技术分享。

郑祖瀛：冀「抛砖引玉」 促进跨界别交流与合作

港灯董事总经理郑祖瀛在致辞时表示，多年来凭借一代又一代工程人员的努力与付出，港灯一直为香港提供稳定可靠的电力供应，支持城市持续发展。《港灯：电力可靠的百年承诺》一书总结了公司在配电网络及供电可靠性方面，逾百年的实务经验。

郑祖瀛表示，今次是港灯首次将相关经验与实际运作整理成书。透过今次捐赠和分享，希望能够「抛砖引玉」，促进更多跨界别的交流与合作。期望这本工程专著不仅是一份历史纪录，更能成为学界和业界日后的重要参考材料，协助学术和工程人员「少走弯路」，在现有的基础上，再创新高。

工程专著主编团队介绍出版初心与编纂所遇挑战

在分享环节中，工程专著主编团队介绍了出版的初心，以及在编纂过程中所面对的各项挑战，包括如何在内容兼具深入与专业的同时，亦能以较浅显易明的方式，向读者阐述配电系统由设计、投运、优化，以至应对突发事故时所展现的整体韧性。

事实上，港灯早在上世纪 80 年代已率先引入配电自动化技术，结合同事自主研发的设备，例如远程终端装置、开关设备、电缆接头，持续提升电网的监控及操作能力。透过整合电网规划、设备质量管理及维护工作，公司逐步建立起一套全面的管理框架，支撑电网稳定运行。百多年来，港灯持续优化电力系统，电力供应可靠度长期维持在超过 99.999% 的世界级水平，近年更屡次达至 99.9999% 以上，意味每名客户每年平均非计划停电时间少于 30 秒。

团队奉行核心理念可分为两大方向

港灯多名工程师，亦分享了支撑这个极高供电可靠度背后的关键要素。概括而言，团队奉行的核心理念可分为两大方向：一是「应用先进科技和人工智能对设备进行状态监察和主动维护」，二是「强化快速复电的执行能力」。

在「应用人工智能主动维护」方面，港灯过往对埋在地底的中压电缆进行测试时只采集数据判断电缆的健康状况，现在则利用人工智能结合设备健康评估演算法，基于过往 20 年所采集的数据，分析电缆绝缘损耗及运行参数，计算风险机率，及早识别潜在风险，并实施干预措施，减少设备故障及突发事故的发生。

至于「强化快速复电的执行能力」，则是应对突发事故的关键策略。透过人工智能结合实时电网监察及自主研发的低压故障定位系统，可迅速识别异常低压线路并提升应变效率，争取在最短时间内恢复供电，将对客户的影响减至最低。

展望未来，面对香港能源转型和发展智慧城市的挑战与机遇，港灯会继续发挥工程专长，拥抱创新，与各界携手合作推动香港的可持续发展。