何伯认袭何太后申法援 判刑再押后 官提醒别朝秦暮楚

「何伯」何煊及「何太」叶秀定因忘年恋成全城热话，惟二人关系恶化后，何伯去年5月以折刀从后袭击何太。何伯早前承认有意图而伤人罪，原订今于区域法院判刑。法官陈广池指何伯日前申请法援，故法援署要求押后判刑。何伯表明维持认罪，陈官提醒不能「三心两意」、「朝秦暮楚」，并押后判刑至7月7日，以待法援署批核。期间何伯续须还押。

虽申法援但表明维持认罪答辩

现年79岁的被告何煊今以轮椅代步，被押解到庭。陈官指收到何煊的心理报告，原本今日判刑。但法庭5月28日收到法援署的信件，指何煊申请法援，因此申请押后判刑4星期，待索何煊的财政文件以作审核。陈官提醒何煊不能三心两意，并询问他申请法援的目的，何煊回应「从轻发落啦」并表明维持认罪答辩。

陈官又指何煊上次提堂已呈交求情文件，看不到为何要再找法援，但强调何煊有权找法律代表协助求情。陈官终押后判刑至7月7日，期间何煊继续还押。

不满何太「要离婚改嫁老佬」而施袭

案情指，何伯和何太于2024年3月11日结婚，何太案发前多次在社交媒体帐户直播中表示想与何伯离婚。何太去年5月30日欲返乡，离开屯门菁田邨同居单位时，在电梯大堂遭何伯持折刀袭击，两人互相纠缠倒地，期间何太掐何伯颈、咬手并呼救，何伯尝试戳何太的眼和鼻，何太儿子夺刀制止。

同层住户目睹并通知保安，保安见现场血迹斑斑遂报警。警方到场为何太止血及拘捕何伯。何伯警诫下称「因为佢（何太）要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。何伯和何太送院治理，何太头部及手部受伤，接受治疗后同日出院。案情又指何伯和何太婚后关系恶化。何伯在今年5月20日自行认罪，求情指「希望法官大人从轻发落」。

案件编号：DCCC1513/2025

法庭记者：雷璟怡