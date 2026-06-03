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巴基斯坦籍辅警否认家暴妻子 妻怒指：夫出轨欲与外遇结婚 曾多次施暴

社会
更新时间：13:09 2026-06-03 HKT
发布时间：13:09 2026-06-03 HKT

28岁巴基斯坦籍男辅警涉去年7月于黄大仙慈乐邨某单位内对妻子动粗，他今（3日）早在九龙城裁判法院否认普通袭击罪开审。24岁巴基斯坦籍妻子庭上以乌尔都语忆述，案发当日在厨房听见2个月大的儿子在哭泣，要求丈夫协助照料不果，丈夫更用手捉其左前臂致泛红，并将她拉跌到沙发上，导致她脸部及上胸撞到沙发的椅背及坐位，惟因丈夫收起她的手机而无法即时报案，妻子在盘问下补充丈夫称「女人不应该有手机」，更控诉丈夫并非首次对她施暴，怒斥丈夫在儿子留院时与外遇女子听演唱会。

被告莫哈林（MOHAMMAD, ADNAN），否认于2025年7月20日，在香港九龙黄大仙云华街10号慈乐邨乐安楼某室袭击PARVEEN Shazia。

事主称被告拒照顾儿子并向她施袭

24岁妻子PARVEEN Shazia庭上以乌尔都语交代，她出生自巴基斯坦，有两个姐妹及3个兄弟，2022年在巴基斯坦与被告结婚，双方家族是远房亲戚，二人的婚姻属包办婚姻，在婚前见过被告最少一次，婚后被告来港定居，她亦在2024年来港，并在2025年5月诞下儿子，案发时一家三口居住在黄大仙慈乐邨某单位。

PARVEEN Shazia忆述，去年7月20日下午4时许，她在厨房听见2个月大的儿子在哭泣，当时被告坐在沙发上，她提出由被告照顾儿子，惟未获被告回应，遂走出厨房，当时被告大声表示不会照顾儿子，更用右手大力捉她的左前臂并扭了一下，导致其左前臂泛红及感到痛楚，其后被告将她拉跌到沙发上，导致她脸部及上胸撞到沙发的椅背及坐位，当时她唯一能做的只有哭泣，其后被告便离开了单位。Shazia随后前往医院求医，会见社工后决定报案求助。

儿子留院期间被告与外遇听演唱会

PARVEEN Shazia在盘问下确认，婚后被告返回香港，自己则留在巴基斯坦，当时二人靠手机视频通讯，她在2024年才获签证来港，惟到港后手机却遭被告收起。Shazia直指，可能被告担心她打电话揭发其施暴行为，故不允许她用手机，坦言施暴行为不止一次。Shazia续称，被告曾表示「女人不应该有手机」，故她在遭暴力对待后未能即时报案。辩方关注，被告的妹妹拥有手机，Shazia回应「他们双重标准」，只有在儿子留院时，被告才会借出手机以联络自己。

辩方关注，Shazia与被告的儿子患有新生儿黄疸病，Shazia会彻夜在医院照顾儿子，被告则是勤力的男人，兼任辅警及货车司机，在经济上支持家庭，被告亦关心儿子。Shazia反驳，每当她要求被告照顾儿子时，被告必然回应「没有时间」，而儿子曾经留院两个半月，期间被告只探望儿子一次，更在儿子留院时与外遇女子欣赏演唱会，令她感到伤心及愤怒。Shazia补充，被告自她怀孕期间已不与她沟通，当时就已出轨，更多次表示想与外遇女子结婚，故多次对她施袭。

曾遭被告以皮带施袭、掌掴、按手在煎锅灼伤

辩方质疑，Shazia声称遭被告多次暴力对待，却从没有寻求警方协助，Shazia回应自己不熟悉广东话及英文。辩方关注，Shazia声称被施袭约5至6次，惟在1年后才报案求助。Shazia指曾向家乡的家人透露被告外遇，惟家人劝她保持耐性，遭受被告暴力对待后，她觉得被告或许会慢慢改变为更好的丈夫，惟最终并没有。

辩方关注，Shazia自小的梦想是来港，及后知道被告在香港居住，知道嫁给被告便能来港。Shazia否认梦想是来香港，形容来港后为被告打理家庭，犹如家佣及奴隶。辩方续指，被告曾透露想返回巴基斯坦，并表示会为Shazia及儿子购买单程机票，Shazia否认。辩方另指，Shazia在香港诞下儿子，能依靠儿子获得香港永久居留权，故不需要被告。Shazia确认能依赖儿子居港。辩方引述Shazia供词，Shazia在2024年来港后，在一至两个月内发现被告外遇，及后被告更变得暴力，Shazia确认。

Shazia在盘问下续透露，有次因忘记煮早餐遭被告用皮带袭击，更有次因家务事件与被告争执，被告捉住她的手，放在热腾腾的煎锅上，导致其右前臂灼伤，更曾遭被告掌掴，不过她承认这些皮带及掌掴的暴力事件均没有在警方供词中出现。辩方关注，被告是否曾拉扯Shazia的头发，及将Shazia的头部撞向桌子，Shazia回应没有。辩方质疑，Shazia案发后曾到医院求医，根据医疗报告显示，Shazia向医生透露遭被告拉扯头发及头部撞桌子，惟没有透露被推跌在沙发，Shazia回应「可能我没有提及」。案件周五(5日)续审。

案件编号：KCCC3254/2025
法庭记者：黄巧儿

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