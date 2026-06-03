巴基斯坦籍辅警否认家暴妻子开审 妻子怒指：夫出轨欲与外遇结婚 曾多次施暴

28岁巴基斯坦籍男辅警涉去年7月于黄大仙慈乐邨某单位内对妻子动粗，他今（3日）早在九龙城裁判法院否认普通袭击罪开审。24岁巴基斯坦籍妻子庭上以乌尔都语忆述，案发当日在厨房听见2个月大的儿子在哭泣，要求丈夫协助照料不果，丈夫更用手捉其左前臂致泛红，并将她拉跌到沙发上，导致她脸部及上胸撞到沙发的椅背及坐位，惟因丈夫收起她的手机而无法即时报案，妻子在盘问下补充丈夫称「女人不应该有手机」，妻子控诉丈夫并非首次对她施暴，怒斥丈夫在儿子留院时与外遇女子欣赏演唱会。

被告莫哈林（MOHAMMAD, ADNAN），否认于2025年7月20日，在香港九龙黄大仙云华街10号慈乐邨乐安楼某室袭击PARVEEN Shazia。

24岁妻子PARVEEN Shazia庭上以乌尔都语交代，自己在巴基斯坦出生及居住，有两个姐妹及3个兄弟，自己于2022年在巴基斯坦与被告结婚，双方家族是远方亲戚，二人的婚姻属包办婚姻（Arranged Marriage)，在婚前见过被告最少一次，婚后被告来港定居，自己随后亦在2024年来港，并在2025年5月诞下儿子，案发时一家三口居住在黄大仙慈乐邨某单位。

PARVEEN Shazia忆述，去年7月20日下午4时许，自己在厨房听见2个月大的儿子在哭泣，当时被告坐在沙发上，故向被告提出由被告照顾儿子，惟未有获得被告的回应，自己遂走出厨房，当时被告大声表示不会照顾儿子，被告更用其右手大力捉她的左前臂并扭了一下，导致其左前臂泛红及感到痛楚(I felt a lot of pain)，其后被告将她拉跌到沙发上（he throw me on to the sofa)，导致她脸部及上胸撞到沙发的椅背及坐位，当时她唯一能做的只有哭泣，其后被告便离开了单位。Shazia随后前往医院求医，会见社工后决定报案求助。

PARVEEN Shazia在盘问下确认，婚后被告返回香港，自己则居住在巴基斯坦，当时二人靠手机视频通讯，自己随后在2024年靠签证来港，惟被告在自己来港后收起了她的手机。Shazia直指，可能被告担心自己打电话揭发其施暴行为，故不允许她用手机，坦言施暴行为不止一次（It happened many times)。Shazia续称，被告曾表示「女人不应该有手机」（Girls should not have a phone），故自己在遭暴力对待后未能即时报案。辩方关注，被告的妹妹拥有手机，Shazia回应「他们双重标准」(They have different standard)，只有在儿子留院时，被告才会借出手机以联络自己。

辩方关注，Shazia与被告的儿子患有新生儿黄疸病，Shazia会彻夜在医院照顾儿子，被告则是勤力的男人，兼任辅警及货车司机，在经济上支持家庭，被告亦关心儿子。Shazia反驳，每当自己要求被告照顾儿子时，被告必然回应「没有时间」，而儿子曾在留院两个半月，惟被告只探望了儿子一次，更在儿子留院时与外遇女子欣赏演唱会，令她感到伤心及愤怒。Shazia补充，被告自她怀孕期间已不与自己沟通，被告当时出轨(He had girlfriend outside)，更多次表示想与外遇女子结婚，故多次对自己施袭。

案件编号：KCCC3254/2025

法庭记者：黄巧儿