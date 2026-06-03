Save Lily｜Danny父声称宗教理由拒验DNA 管浩鸣感匪夷所思 医生：家中分娩风险极高

一对男女报称两个月前在家中诞下男婴Danny，惟两人以保护私隐为由，拒绝提供DNA样本证实血缘关系，加上女方未有任何产前或产后就医纪录，导致男婴至今仍未获发出生证明，涉事宣称是父母的男女因涉嫌疏忽照顾儿童被警方拘捕。立法会福利事务委员会主席管浩鸣今日(3日)接受电台访问时表示，Danny目前暂时交由社会福利署监管，当局亦正为其申请儿童保护令，相信现有措施已足够保障男童的福祉。他强调，目前首要任务是确保Danny获得最好的照顾，而事件中自称是男童父母的种种行为与一般社会常理存在极大落差，令人怀疑他们是否适合继续抚养该名男童。

拒验DNA及欠缺产检纪录惹疑

针对该对男女以宗教或私隐为由拒绝进行DNA测试，导致确认男童原生关系的工作陷入僵局，本身是牧师的管浩鸣直言「匪夷所思」，指提取DNA并不一定要透过抽血等介入性方法，采集口腔唾液同样可以检验，「用宗教理由唔畀验DNA，我又无咩听过呢样嘢」。此外，他引述保安局局长邓炳强的说法，指该对男女完全无法交代任何证明文件，包括产检纪录，甚至连一张怀孕照片也无法提供。管浩鸣认为，若连最基本的证明也无法交出，当局绝对有充分理由怀疑他们是否适合担任父母。

在家分娩风险极高违常理

对于该名女子声称在家分娩比在医院更为安全的言论，管浩鸣批评其想法奇怪且不合常理。他解释，虽然现行法例并未明文禁止在家分娩，以涵盖部分孕妇因意外或突然作动而在家产子的情况，但一般市民若遇上意外在家分娩，理应会第一时间报警求助并即时送院。

相关新闻：

宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人

Save Lily︱孙玉菡：社工多次登门造访、等到深宵均未能接触该对父母 终以电邮取得联络正安排约见

缺乏产检与支援 恐酿分娩致命危机

港大医学院曹延洲基金儿科教授叶柏强医生在同一节目表示，在缺乏医疗支援的家中分娩风险极高，若生产过程不顺利，例如出现婴儿头部卡住等难产情况，随时会导致婴儿缺氧。过往亦曾有在家产子的危险案例，因环境卫生欠佳导致细菌感染，甚至发生婴儿掉落地上或跌入洗手间等意外，从而引发婴儿缺氧、低温、血糖过低等危机。此外，产妇在没有支援下分娩，亦面临子宫收缩不良及大出血等随时危及生命的风险。

除分娩过程的即时危险外，初生婴儿错失早期的健康监察亦会带来长远的严重后果。叶栢强解释，初生婴儿出现黄疸在南方中国人中非常普遍，一般生理性黄疸只需在医院照灯便可处理；如患有先天性胆管闭塞等严重情况，延误治疗的后果将不堪设想。若婴儿未能及时接受检查及治疗，严重的黄疸会引发脑病变，导致永久性伤残，部分个案甚至需要进行洗血或紧急手术；若数周后才发现严重肝脏问题，更可能造成永久性的肝硬化及肝功能失调。

拒绝按时接种疫苗 大幅增加传染病风险

针对涉事婴儿至今未接受任何医疗程序，叶柏强教授对其缺乏疫苗保护表示极度担忧。他表示，初生婴儿及时接种卡介苗及乙型肝炎等疫苗能有效提供抗体保护。若婴儿延迟数月甚至拒绝接种，其缺乏抗体保护的时间将会拉长，感染麻疹或乙型肝炎等传染病的风险会大幅增加。



相关新闻：

非常父母在家诞幼子 至今无出世纸 社福界斥偏离常人做法 入境处：须确定无可疑才办出生登记

Save Lily︱非常父母欲「遣返」4岁女 瑞典当局拒评案件 惟指依法申监护令