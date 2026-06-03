小一派位「提早放榜」︱派位结果与「错发」相同 邓飞：幸未酿成更大混乱 事件应成公务员问责案例

小一统一派位结果今、明两日（3、4日）公布，但昨早有多名家长于早上9时许收到短讯SMS通知「派位结果」，最终证实属误发，教育局致歉。今早商台节目上，多名家长反映实际派位结果，与昨日错发的结果相同。

小一派位「提早放榜」︱多人反映结果相同 提前「剧透」

教育界立法会议员邓飞在节目中表示，一个月后就会进行中一统一派位放榜，二者使用同一个系统，期望政府尽快查明事件原因防止再有类似事件。他指还好局方反应算快，即时纠正错误，若有家长信以为真，走到心仪学校叩门，学校又「唔知头唔知路」提早收生，到时混乱就更大。政府提出公务员「部门首长责任制」，邓飞认为今次事件应作为参考个案，成为日后问责处理的案例。

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不幸中之大幸 未有学校提早接受叩门

对于今次出错的源头，邓飞在节目中坦言，暂时难以单凭现时资讯作出准确判断。他指出，目前仍未能确定究竟是人为输入数据（Data Input）时出错，还是电脑系统本身存在漏洞（Bug），导致即使输入正确，输出的结果却产生错误。「呢个真系冇得估，各有机会，好难判断得到。」以他在学界多年的经验，这类严重的发送失误亦属「第一次听闻」。

他认为，教育局在事发后的反应尚算迅速，成功避免了更大规模的混乱。他解释，如果家长收到错误短讯后信以为真，并因不满派位结果而即时前往心仪学校「叩门」，而学校在不知情的情况下又接受了申请，将会演变成极严重的收生混乱，庆幸最终未有发生。

针对事件在立法会层面的跟进，邓飞认为，未必需要为此专门召开委员会会议讨论，因为争议点已很清晰，但他相信定必会有议员向当局提出质询。他认为这亦是给予教育局一个机会作出交代，清楚解释到底责任谁属，而由于事件争议点明确，相信能很快查明真相。

有意见认为教育局在误发短讯初期，呼吁家长「无需理会」有关短讯，令家长更加无所适从。邓飞对此表示理解局方做法，并认为这是在当时环境下最为审慎的决定。他分析指，教育局在事发当刻难以即时确认出错原因，亦无法保证逾万名学生提早收到的派位资料是否完全准确。为避免出现部分资料正确、部分错误的尴尬局面，要求家长暂不理会、静待正式放榜是最妥善的做法。

公务员责任制 今次事件可列为参考案例

谈及公务员问责，邓飞指政府内部设有评核制度，若有出错必定有人需要承担责任并面临处分。他认同将今次事件查明后，若证实属人为失误，应将此严肃处理的个案提交予公务员事务局作为参考例子。他指出，这有助厘清各级公务员的问责界线，探讨应如何区分第一线执行者与管理层的管理责任，为日后的问责制度提供清晰的实际案例。

最后，邓飞亦向广大家长提出建议。他呼吁家长必须稳住自身情绪，因为小朋友未必完全理解派位的影响，往往只会感受并反映家长的焦虑。在叩门安排方面，邓飞提醒家长现时许多学校已接受网上申请，家长应先看清楚心仪学校的网上申请资讯，无需过度紧张地带着子女乘车四处奔波。

陈淑仪形容此次教育局系统出错「十分罕有」，但影响不大。资料图片

有信心中一派位能顺利进行

资助小学校长会主席陈淑仪在港台节目表示，教育局使用电子方式发送派位结果已非首次，过往从未发生类似事件，形容此次系统出错十分罕有。不过，她非常欣赏教育局的危机处理表现，指出局方在发现问题后，旋即联络各大校长议会并迅速发表声明澄清，让家长即时知悉该批提早发放的短讯并非正确资讯，一切法理上有效的结果均以今（3日）早 7 时半正式公布为准。

她补充，学校在5月份已陆续将叩门的收表日期及详情上载至学校网页，大部分家长亦早已做好准备，因此未见昨日有家长因误收短讯而提早到校叩门，事件未有引起公平性问题或学界大混乱。

陈淑仪强调，这次系统偏差对教育局而言并非小事，局方内部定会严肃调查是人为设定错误还是电脑系统问题，并作出相应调整。她有信心局方经此一役后，会更加严防问题再次发生，确保7月的中一派位发送工作能顺利进行。