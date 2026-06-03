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翁金骅掌掴篮球队学生 议员：即使「爱之深」亦绝不容许动手 体罚不能接受

社会
更新时间：09:44 2026-06-03 HKT
发布时间：09:44 2026-06-03 HKT

社交平台Threads流传片段，学界篮球名帅翁金骅疑似捉着男生的左手多次让其自掴，事件引起社会关注，翁金骅其后在社交平台发文致歉，校方并已暂停该名涉事教练的职务，并与警方紧密联系 。教育界立法会议员邓飞表示，涉事教练的做法相当不恰当，若学生是被逼「自愿」打自己，也可能属于虐待。在现今的行为操守标准下，动手体罚均属绝对不能接受。

要纠正「好心做坏事」现象

邓飞今早（6月3日）在电台节目表示，虽然两年前《强制举报虐待儿童条例》尚未生效，但社会对体罚的「零容忍」态度是一致的。他肯定校方在片段曝光后反应迅速，及时处理并与警方学校联络主任保持联系，校方的事后的补救算是高效。

邓飞认为，涉事教练的声明反映相信其出发点可能是「爱之深，责之切」，并不属于动机邪恶，「心理变态」的虐待学生。 但在现今社会标准下，即使教练再强势、再重视纪律，任何形式的动手体罚均绝对不能容忍。他指，社会在建立强制举报虐儿的观念时，不仅要防范「心理变态、动机邪恶」的虐待行为，亦要纠正「好心做坏事」的现象。

他建议学校在聘请校外教练时，除了要求提供无刑事犯罪纪录证明，亦必须订明清晰指引，确保教练尊重学生并严禁体罚。

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