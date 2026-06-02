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Save Lily︱Danny被送往医院检查 社署正向法庭申请保护令

社会
更新时间：20:42 2026-06-02 HKT
发布时间：20:42 2026-06-02 HKT

「Save Lily事件」备受关注，一对港人父母于2023年底在瑞典非法居留期间，2岁次女Lily被当地社福局强制看管。他们其后回港，并在港诞下幼子Danny，惟两人拒绝入境处的DNA检测要求，令已满两个月的幼子至今仍未办理出生登记，成为无身份婴儿。保安局局长邓炳强今日（2日）表示，警方以疏忽照顾儿童罪拘捕两人。

社署：以儿童最佳利益和身心健康为首要考虑

社署回复《星岛头条》查询时表示，社署正向法庭申请保护令，以保障当事儿童福祉。社署保护家庭及儿童服务课一直与相关部门紧密联系，并采取联合行动，已于今日将当事儿童护送到医院接受检查及评估。社署会与相关人士进行多专业会议，以儿童的最佳利益和身心健康为首要考虑，为其订定合适的福利计划。

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