4月零售额按年升8.6% 谢邱安仪：升幅算好势头 料下半年升幅收窄

政府统计处今日（2日）发表最新零售业销货额数字，4月零售业总销货价值临时估计为314亿元，按年升8.6%。香港零售管理协会主席谢邱安仪表示，4月已见全年低位，零售市道在低基数下仍能保持升势，上升至314亿元「算是一个好的势头」，按年升8.6%属单位数升幅，但细看升幅的类别多于跌幅类别。受复活节和清明节假期、启德体育园七榄赛事影响，带动了部分游客来港，惟对零售帮助不太大，整体旅客市场较平稳，而市民外游、北上增加，亦令本地市场相对淡静。

电动车税惠余波推高汽车类升幅

至于升幅类别，谢邱安仪指，升幅较显著的类别有个别原因影响，当中升幅最为显著的汽车及汽车零件（上升46.1%），受惠于4月延续了3月电动车首次登记税宽减政策的余波，预期5月起将逐步回落，或有负增长。此外，电器及其他未分类耐用消费品（上升21.9%），受AI及新科技产品推出带动，陆续有不同产品出台，故有升幅。而珠宝首饰、钟表及名贵礼物（上升19.8%），主要受金价高企推动，实际上「大家买少咗、买轻咗」，预计未来将有收窄情况。而跌幅类别有百货业、中药、燃料等录得单位数跌幅，比升幅的类别较少，拉均后整体影响有限。

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料全年零售额录单位数升幅

协会亦进行了会员调查，涵盖逾4,100间店舖、约7.9万名员工。调查显示，5月整体零售额仍有升幅，属平稳偏好，有超过六成表示生意录得单位数至低双位数的升幅，甚至有个别会员录得超过两成升幅；另有逾一成会员表示生意持平，少于三成表示生意录得单位数至低双位数的跌幅，主要为单位数跌幅。她称，内地五一黄金周首两日尖沙咀、旺角、铜锣湾等传统旅游区的人流显著上升，惟其后两日开始回落；本地亦有3日假期，有不少市民北上外游，情况相比起4月有改善。

她预计，6月零售市道仍属淡季，加上受本地考试、内地高考影响，虽然有端午节长周末带动，或带来短暂人流，但整体动力有限，有逾四成会员预计录得升幅，有三成预计将持平，近两成预期会有跌幅。她又预计，全年零售额有单位数升幅，今年下半年零售市道升幅收窄。

记者：何姵妤