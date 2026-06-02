宏福苑︱延长召开业主大会期限被驳回 民政署：合安需时准备 会研究判词

宏福苑法团管理人合安管理有限公司今年4月29日收到业主联署要求，举办一个可容纳不少于1,000人、为期至少6小时的业主特别大会。合安向土地审裁处申请延长召开和举行会议的法定期限，法庭今午（2日）颁下判词，裁定土地审裁处并无相关司法管辖权，驳回合安申请。民政事务总署回复《星岛头条》查询时表示，署方得悉合安一直依法履行职责。今次合安申请延期召开业主大会，主要是因为需要更多时间为召开会议做大量准备工作，因此向土地审裁处寻求协助延期举行会议。

法庭颁下判词，裁定土地审裁处并无相关司法管辖权，驳回合安申请。苏正谦摄

合安会继续竭尽所能促成业主大会

民政事务总署表示，留意到土地审裁处下午颁下判词，裁定其无司法管辖权延长《建筑物管理条例》（第344章）下有关召开及举行业主大会的时限。判词亦指出，就合安的申请，业主之中既有支持者，亦有反对者。土地审裁处认为双方各自有实际及正当的关注，各方所提出的理由均具相当分量，不能一概抹煞。法庭同时确认，在宏福苑的特别情况下，要发出会议通知书及举行会议实在遇到一定难处，并赞赏合安及民政事务总署在有关方面所作出的努力。

署方表示，今次裁决涉及《建筑物管理条例》的诠释，政府会研究有关判词。管理人合安会继续竭尽所能，在保障所有宏福苑业主权益的前提下，促成召开业主大会。民政事务总署会继续向合安提供适切的协助。

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