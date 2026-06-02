「紫禁城看世界」展览明起举行 乾隆贺寿礼「鸟音笼」等130件珍品亮相故宫馆

明、清时期紫禁城与世界的文化交流，不仅见证了陆上丝绸之路的延续与海上贸易的繁荣，更展现了中外文明在外交、艺术、科技与思想文化上的对话。「香港赛马会呈献系列：紫禁城看世界──中外文化交流与互鉴」展览以紫禁城为视窗，回望这段时期的重要交流历史，展示逾130件珍品，汇聚了故宫博物院、香港故宫文化博物馆，以及多哈伊斯兰艺术博物馆三地的精彩馆藏。展览由香港故宫文化博物馆与故宫博物院联合主办，于明日（6月3日）起在香港开放予公众参观。

展出18件国家一级文物

展览分为四个单元，包括「中外往来──马可孛罗与郑和」、「舶来珍品──明代宫廷艺术与世界新知识」、「东西荟萃──清代中外工艺与科技交融」、「天子南库──粤海关与世界」。展品以故宫博物院珍藏为主，其中包括18件国家一级文物，涵盖书画、珠宝、钟表、瓷器、玻璃器、家具、丝绸织物等。

「中外往来──马可孛罗与郑和」单元展品之一《古兰经》撇口双耳瓶，为马木路克苏丹国（今埃及与沙特阿拉伯一带）所制的油灯瓶；「舶来珍品──明代宫廷艺术与世界新知识」单元的「 山水挂屏」由紫檀木、翠羽制成，清宫点翠工艺所用的翠鸟羽毛有部分来自柬埔寨和暹罗（今泰国）等东南亚地区，翠羽鲜亮的蓝绿色来自其本身的特殊结构，随光变幻，且不会随时间而褪淡。

康熙推玻璃画珐瑯 雍正喜日本刀

「东西荟萃──清代中外工艺与科技交融」单元展示了清代康熙、雍正、乾隆三朝令人瞩目的中外工艺革新与科技融合。康熙帝对欧洲科学有浓厚兴趣，亲自推动清宫对玻璃与画珐瑯技术的研发。雍正帝则对日本漆器甚为喜爱，并参考琉球所贡的日本刀样，打造御前侍卫的佩刀，形成独特的艺术风格。乾隆时期，出现中外工艺大融合的繁荣景象，展品《人物罗汉床》上饰有携带钟表等珍宝而来的商人及使臣，展现了清代中国人心目中的外国人形象。晚明时期，欧洲耶稣会士利玛窦来华时，便携带自鸣钟及世界地图等物品，以吸引万历帝的注意。

「天子南库──粤海关与世界」单元展出的鸟音笼，是欧洲钟表商为迎合清代提笼架鸟的娱乐风尚，特制的机械玩具。玩具以发条为动力，通过齿轮驱动，使小鸟在笼中舞动和鸣叫。乾隆三十七年（1772年），粤海关进献给乾隆皇帝的贺寿礼物中即包括鸟音笼。其后的光绪帝、宣统帝也非常喜爱此类机械玩具。

记者：蔡思宇

摄影：何家豪