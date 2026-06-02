翁金骅FB向被掌掴学生致歉：会深刻反省、绝不重蹈覆辙 将全面配合任何调查

社交平台Threads流传片段，学界篮球名帅翁金骅疑似捉着男生的左手多次让其自掴，事件引起社会的关注。翁金骅今午（2日）在社交平台发文致歉，他先向影片中的学生深表歉意，指无论学生犯了任何规则或过失，或基于任何情况，他也不应以此方式责罚同学，明白事件为他带来不适或伤害「本人谨此衷心致歉」。

称将全面配合任何要展开的相关调查

对于网络上的批评与斥责，翁金骅表示会深刻反省，绝不会重蹈覆辙。他指目前已经停止在学校的教练职务，并全面配合任何要展开的相关调查。

蔡若莲：教育局非常重视事件 正严肃处理

教育局局长蔡若莲今午见记者时表示教育局非常重视事件，已即时联络学校，学校亦已启动危机处理小组，包括暂停有关教练职务，亦为有需要同学提供辅导及支援。她强调，当局会严肃跟进事件并要求学校尽快提交报告，详细交代事件。被问到翁金骅在网上致歉是否可了事，蔡若莲重申，教育局非常重视事件，正严肃处理。

教育局：倘证违专业操守 严重者可被取消教师注册

教育局回复《星岛头条》查询时表示，如教师被证实违反专业操守，当局必定会严肃跟进，检视有关教师的注册，按事件的性质及严重程度采取适当的行动。情况严重者，教育局常任秘书长经考虑各项因素后，可根据《教育条例》取消其教师注册。

当局强调，教师是学生的楷模，其言行、操守、价值观对学生影响深远。当局公布的《教师专业操守指引》阐述教师专业操守及行为准则，提醒教师应对个人操守有严格要求，并应营造和谐、理性、健康、安全的学习环境，以保障学生的福祉。

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「教授篮球、传承这项运动仍是我的抱负」

翁金骅又称，从职业球员到退居教练工作近30年，对于自己用了不当方式的责罚学生，他深感歉意。他形容篮球是他的终身事业，他的人生亦一直围绕着篮球运动，「教授篮球，传承这项运动，仍然是我的抱负」。

他坦言，是次事件辜负了大家对他的期望，再次向社会、向一直支持、关爱他的朋友、家人、学生，致以最深的歉意。

网上亦流传涉事学校汉华中学的通告，指校方留意到有关的影片，而影片学生于2023至2024学年，校方已暂停该名涉事教练的职务，并与警方紧密联系 。

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