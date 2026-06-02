地盘工涉非礼强奸女友10岁女儿4罪脱 审前认偷拍女友另一13岁女儿沐浴 下月尾判刑

48岁地盘管工5年前在住所内，涉4度性侵女友10岁的小女儿，包括摸胸摸臀及两度在没有使用安全套下强奸。他否认两项非礼罪及两项强奸罪，案件完成6日审讯，4男3女陪审团退庭商议5小时后，一致裁定他全部罪脱。被告审前承认1项制作儿童色情物品罪及一项窥淫罪，即在浴室不同位置放置手机多角度拍摄女友13岁大女儿洗澡以获取性满足，法官游德康把两罪押后至7月31日判刑，期间被告获准保释候判。

非礼强奸共4罪裁定罪脱

男被告C.L.H.否认两项非礼罪及两项强奸罪共4罪。被告被控于2021年8月某日在天水围某单位，2度猥亵侵犯及2度强奸女童X。控方开案陈词指，4罪均发生在2021年8月，被告案发时42岁，受害女童X当时10岁。X的母亲与前夫诞下2女1子，另与被告诞下1女。

控方指，X在厨房洗碗时遭被告隔衣摸臀，被告另趁X玩手机时，隔衣摸胸摸臀，再伸手入X衣内摸胸。被告又趁X在主人房内玩手机时入房锁门，压低X身体，脱去X的衣物，强行把阳具插入X的阴道，期间没有使用安全套，也没有射精；X无法记起其中一次强奸详情，只记得「（被告）去厕所个位插入我去厕所个位」。4男3女陪审团退庭商议5小时后，一致裁定他全部罪脱。

「好奇」下装多部手机偷拍女友女儿沐浴

男被告C.L.H.审前承认1项制作儿童色情物品罪及一项窥淫罪。案情指，被告2021年7月起搬到女友家居住，并于2021年8月6日至10月19日期间，在浴室暗中设置手机，拍摄被告女友的当时13岁的大女儿Y全裸洗澡，16条片段长达约8小时。

被告被捕后在警诫下承认因好奇而在浴室不同位置暗中放置手机，多角度拍摄Y洗澡以供自己观看，目的是获取性满足。Y向警方确认该16条片段均在她不知情下拍摄。

案件编号：HCCC246/2025

法庭记者：刘晓曦