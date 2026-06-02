大律师公会向本港美商会介绍法治优势 毛乐礼：香港国际商事法庭保障投资者权益

香港美国商会、香港大律师公会及香港国际仲裁中心，今日（2日）联合举办主题午餐会。香港大律师公会主席毛乐礼资深大律师表示，香港的普通法制度提供清晰的案例，确保了法律规则的延续性，让企业可在合约设计、跨境投资及争议解决中预测结果，降低法律风险，将来设立香港国际商事法庭，更可专门处理重大复杂的跨境商业纠纷，将进一步保障投资者的权益，巩固及进一步提升香港作为国际金融中心的竞争力。

午餐会以「在香港解决争议：跨国公司需了解的仲裁、法院与风险——法律界现况报告」，由香港美国商会法律委员会联席主席陈文耀担任主持，香港大律师公会主席毛乐礼资深大律师及香港国际仲裁中心副秘书长 Kiran Sanghera，获邀担任主讲嘉宾，向出席的商界代表分享香港法治及处理仲裁的概况，以及跨国公司在香港及内地执行仲裁裁决的成功案例。

大律师公会主席毛乐礼出席香港美国商会主题午餐会，分享香港法治优势。

不少涉及美国公司纠纷在港解决

毛乐礼引述香港美国商会早前发布的《2026年商业情绪调查结果报告》，超过九成受访美国企业对香港法治投下「信任票」，他指香港法治情况稳健，司法制度独立地运作，对吸引跨国企业投资香港至关重要，香港拥有许多国际法律人才，不少大律师同时具备专业仲裁资格，为跨国企业提供强而有力的法律保障。他又指香港作为全球唯一的中英双语普通法司法管辖区，法律制度与其他普通法司法管辖区接轨，过往不少案例显示许多涉及美国公司的纠纷都在香港成功解决。

Kiran Sanghera则在午餐会期间介绍香港国际仲裁中心的运作情况，并分享内地及海外企业在香港进行仲裁的优势。

香港美国商会是美国本土以外规模最大、也是香港最大的国际商业团体之一，超过1,900个会员，包括从事金融服务、科技、贸易等等，商会不时举办主题午餐会，邀请政府官员及各界杰出领袖发表演讲。