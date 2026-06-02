本港4月零售销货额314亿 按年升8.6% 网购大增逾三成

政府公布，2026年4月本港零售业总销货价值的临时估计为314亿元，按年稳健上升8.6%。期内网上销售表现尤其亮眼，销货价值临时估计达30亿元，按年大增30.6%，占整体零售额近一成。政府发言人指出，随着本地经济持续扩张，加上访港旅客显著增加，零售业未来预期将会继续受惠。

网上销售表现突出 占整体零售额近一成

2026年4月的零售业总销货价值的临时估计为314亿元，较2025年同月上升8.6%。而2026年3月的零售业总销货价值修订估计，则较2025年同月上升12.8%。与2025年同期比较，2026年首四个月合计的零售业总销货价值临时估计上升11.3%。

此外，期内网上销售表现突出。在2026年4月的零售业总销货价值中，网上销售占9.7%。该月零售业网上销售价值的临时估计为30亿元，较2025年同月大增30.6%。2026年3月的零售业网上销售价值修订估计较2025年同月上升35.3%。与2025年同期比较，2026年首四个月合计的零售业网上销售价值临时估计则上升30.2%。

汽车及电器销情强劲 多个零售类别录得升幅

按零售商主要类别的销货价值临时估计分析，2026年4月与2025年同月比较，多个行业录得按年升幅。其中，汽车及汽车零件的销货价值升幅最为显著，按年大增46.1%；电器及其他未分类耐用消费品亦显著上升21.9%；珠宝首饰、钟表及名贵礼物上升19.8%；其他未分类消费品则上升14.2%。其他录得升幅的类别还包括家具及固定装置上升6.4%、眼镜店上升6.1%、服装上升5.9%、书报、文具及礼品上升4.9%、超级市场货品上升3.0%、药物及化妆品上升1.7%，以及食品、酒类饮品及烟草微升0.3%。

相反，部分零售类别的销货价值则录得按年下跌。其中燃料的跌幅最大，按年下跌11.7%；中药下跌8.5%；百货公司货品下跌6.7%；而鞋类、有关制品及其他衣物配件则下跌1.9%。

另外，截至2026年4月底的三个月，与先前三个月比较，经季节性调整的零售业总销货价值临时估计上升2.9%，惟经季节性调整的零售业总销货数量临时估计则下跌2.0%。

政府料访港旅客增加 本地零售业将持续受惠

政府发言人表示，4月零售总销货价值按年稳健上升8.6%，大部分零售商主要类别均录得增长。

展望未来，发言人预期，随着本港经济持续扩张、访港旅客显著增加，加上消费气氛保持韧性，零售业应可继续受惠。然而，政府亦会密切留意地缘政治局势演变所带来的下行风险，以及其对本地消费市场的潜在影响。

