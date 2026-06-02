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涉于巴士上层非礼女童 铁路技术员获准保释至7.28再讯

社会
更新时间：16:32 2026-06-02 HKT
发布时间：16:32 2026-06-02 HKT

32岁港铁男铁路技术员涉于本年1月，在巴士上层非礼女童，被控猥亵侵犯罪，今于西九龙裁判法院首次提堂。被告暂毋须答辩，裁判官陈慧敏应申请押后案件至7月28日，待控方索取法律意见。期间被告获准以2千元保释，不得接触控方证人。

被告孙兆峰，被控于2026年1月29日，在荃湾大河道近大新银行49X九龙巴士上层内猥亵侵犯另一人，即女童X。

案件编号：WKCC2551/2026
法庭记者：雷璟怡

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