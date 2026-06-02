涉于巴士上层非礼女童 铁路技术员获准保释至7.28再讯
更新时间：16:32 2026-06-02 HKT
发布时间：16:32 2026-06-02 HKT
发布时间：16:32 2026-06-02 HKT
32岁港铁男铁路技术员涉于本年1月，在巴士上层非礼女童，被控猥亵侵犯罪，今于西九龙裁判法院首次提堂。被告暂毋须答辩，裁判官陈慧敏应申请押后案件至7月28日，待控方索取法律意见。期间被告获准以2千元保释，不得接触控方证人。
被告孙兆峰，被控于2026年1月29日，在荃湾大河道近大新银行49X九龙巴士上层内猥亵侵犯另一人，即女童X。
案件编号：WKCC2551/2026
法庭记者：雷璟怡
最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚 14岁美少女复制朱丽蒨神颜 文静有家教一举动见父女情深
2026-06-01 15:30 HKT
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
2026-06-01 17:31 HKT
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
2026-06-01 08:30 HKT
男侍应草地两奸醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插阴 官斥行为污秽恶劣 判囚5年
2026-06-01 17:33 HKT