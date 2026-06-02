小一派位「提早放榜」︱蔡若莲：事件不涉外判商 结果以明早7时半为准 吁家长毋须急于联络学校

原定于明、后两天（3、4日）公布的小一统一派位结果，今早（2日）有多名家长于早上9时许收到短讯SMS通知「派位结果」。教育局回复时表示，已就「派位结果」提早发放与电讯公司联络，并正修正错误，同时吁家长忽略该短讯，派位结果将会以明日（3日）发放的讯息为准确。教育局局长蔡若莲以及教育局副秘书长（二）胡巨华今午5时就事件会见传媒。蔡若莲指，事件不涉及外判商服务，与网络安全无关，亦没有「黑客」入侵，若发现涉及人为疏忽必定会严肃跟进。

蔡若莲首先代表教育局向各位家长造成不便深表歉意，今早知悉事件后已即时启动危机处理，全港所有完整和正确的派位结果，会按原订计划在明早7时半正式公布，强调所有小一派位结果不会受今次事件影响。她也指，刚才已与学界和家长代表会面，了解他们就事件的关注，与会者均表示会全力配合明天小一派位工作，以及为下周新生入学注册做好准备。

她又称，局方高度重视，即时成立危机处理小组展开彻查，若发现涉及人为疏忽必定会严肃跟进，未来教育局会进一步优化系统及发放机制的监管流程，确保不会再有同类事件发生。

蔡一再强调，所有小一派位以明早7时半公布的为准，家长不必紧张，亦毋须于今日联络学校。

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教育局今日下午就事件发声明，就错误发放小一入学提示短讯，向全港家长作出澄清，对引起家长不便深表歉意。当局指，据初步调查，原定于明日起公布的小一统一派位结果，因今日在设定系统发送程序时出现操作偏差，导致短讯被错误提早发放。在知悉事件后，当局已即时采取行动，修正发送程序，并在事后立即对全部学生的派位资料进行全面而严谨的核查。