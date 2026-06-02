翁金骅卷体罚风波 霍启刚：任何形式体罚或侮辱行为皆不可接受 促篮总严肃处理

社交平台Threads流传片段，学界篮球名帅、中国香港篮球总会副会长翁金骅疑似捉着男生的左手多次让其自掴，事件引起社会的关注。涉事学校汉华中学发通告指，校方留意到有关影片，事件发生于2023至2024学年，校方已暂停该名涉事教练的职务，并与警方紧密联系 。

涉事教练直接受雇于校方

立法会体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚表示，无论在任何情况下，教练任何形式的体罚或具侮辱性的行为都是完全不可接受。他指，在体育教学过程中，教练求好心切、情绪难免激动，但作为专业的教练，必须时刻保持专业素养，严格控制自身言行。据他了解，涉事教练直接受雇于校方，校方有责任确保学生在校园内的人身安全。

霍启刚又指，涉事教练为篮总副会长，虽然事件属教练个人行为，但总会设有教练行为守则，片段相关行为显然已严重违反守则，亦超出社会所能接受的底线，总会亦有责任跟进。他促请涉事学校、相关体育总会严肃处理，调查事件并采取相应的跟进行动，以保障学生福祉。

有关影片显示，一名男生在学校篮球场上被教练公开责罚，期间翁金骅手口并用教训该学生，捉着男生的左手多次让其自掴，力度看似颇大。通告表示，校方对此事件深表关注，并已于获悉事件后 立即启动 「危机处理小组」 以跟进及展阅详细调查，亦有与学生已联络学生，并已安排专责人员为该名学生提供适切的支援。

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