Save Lily｜Danny父称不愿做DNA测试非拒绝：政府需保障私隐权 拒公开宗教信仰

「Save Lily事件」备受关注，港人夫妇于2023年底在瑞典非法居留期间，2岁次女Lily被当地社福局强制看管。夫妇其后回港，并在港诞下幼子Danny，惟两人拒绝入境处的DNA检测要求，令已满两个月的幼子至今仍未办理登记，成为无身份婴儿。男婴父亲曾先生今早（2日）接受电台节目访问时声称，自己并非「拒绝」，而是「不愿意」提供 DNA，批评入境处未有跟从私隐专员公署指引交出「私隐影响评估」。他又承认宗教是其中一个考量，但拒绝透露具体信仰。至今日下午，保安局表示警方刚在长沙湾找到Danny及其自称父母的二人，Danny将送去医院检查，而其宣称父母的两人因疏忽照顾儿童罪拘捕。

男婴父亲企硬要求提供「私隐影响评估」

在电台节目中，主持陈志云在多次追问曾先生「点解咁抗拒」、万般不愿意为儿子进行DNA血缘测试，以办理出世纸。曾先生回应称，他们已在法例要求的42天内向政府通报在家分娩，但质疑入境处资讯透明度不足，「网页只有一张表格」，未有详细指引说明需要甚么「人证物证」。

曾先生称，DNA属高度敏感资料，他引用个人资料私隐专员公署指引，认为入境处作为收集资料的一方，有责任进行并向他发出一份「私隐影响评估报告」。他要求当局解释为何在排除其他证据后，必须使用 DNA 测试，又称主要责任在于政府，政府需保障其本人私隐权及Danny的基本权益。

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「因为我哋爱儿子 应话畀儿子知：要捍卫我哋嘅权利」

当被问及若僵持不下会否影响儿子福祉，以及会否为了儿子著想而提供DNA测试结果，曾先生回应称，「因为我哋爱儿子，应该话畀儿子知，要捍卫我哋嘅权利，唔可以偏向儿童权利，而唔去保障我本人私隐权」。他又指，甚至不惜花两三年时间进行司法覆核，「如果我进行完司法覆核，终审法院判定我一定要交的话，我就会交。」

承认宗教非最大因素 拒公开信仰

父母曾多次称因宗教原因拒绝验证DNA，曾先生在陈志云多番追问下，承认宗教是其中一个原因，但形容属「其次」，首要仍是探讨私隐权益。至于具体信仰为何，曾先生避而不答：「唔想表达我哋嘅宗教，因为网上都有好多好混乱嘅信息......如果喺呢度讲，会引起更多不必要讨论，所以我哋都唔太想讲。」

对于缺乏出世纸会否令 Danny 无法获得医疗及教育等公共服务，曾先生不担忧，透露早前已带同 Danny 看了中医及西医，在出示父母的香港身份证后，诊所均行使了「酌情权」为婴儿诊症。

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声称在家分娩「感染细菌机会较低」

谈及为何选择高风险的无医护人员陪同下「在家分娩」，曾先生辩称在家分娩与医院分娩同样有风险，但他认为家中环境较宁静，且婴儿毋须接触陌生人，感染细菌的机会较低。他表示为此做了大量准备，包括准备消毒急救用品及自行监测产妇的脉搏、血压等生命表征。

教育方面，曾先生表示会寻求社工协助，了解是否有学校愿意在无出世纸的情况下破例收生。陈志云揶揄称：「以你信念可能会钟意在家教育呢」，曾生称现时未决定，但他们会考虑Danny的能力、意愿和咨询专业人士意见后再作决定，将来或向当局申请「在家教育」。