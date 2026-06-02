宏福苑听证会︱星岛消息︰新一轮听证会本月22日当周举行 聆讯次数将减少

大埔宏福苑火灾独立委员会已于早前完成第四轮听证会，委员会主席陆启康表示，下一轮聆讯预计安排在6月中旬至下旬进行。据了解，新一轮听证会预计在6月22日当周举行，惟实际日期仍有待委员会正式公布。与早前多轮听证会相比，预料新一轮的聆讯次数将会减少。

委员会主席陆启康曾在5月8日举行的听证会中作出以下指示，如公众或各涉事方对有关执法部门的报告结论或独立委员会处理职权范围（二）的方式有任何异议，须于6月8日或之前，以书面形式向独立委员会提交理据。另外，如各涉事方就独立委员会职权范围（一）及（二）的相关事宜 在未来可如何改善有任何建议方案，须于6月15日或之前，以书面形式向独立委员会提交。

记者︰黄子龙