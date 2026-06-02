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TVB御用宫女张韦怡告姑仔诽谤获判胜诉 姑仔须赔偿逾312万元及利息

社会
更新时间：15:22 2026-06-02 HKT
发布时间：15:22 2026-06-02 HKT

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件今年3月进行历时9日的审讯后，暂委法官翟绍唐今在高等法院颁下判词，裁定张韦怡胜诉，姑仔须赔偿逾312万元及利息，姑仔的反申索则被驳回，法庭未有下令双方须作书面道歉。

原告张韦怡（Gogo）在2020年入禀高等法院，指控被告姑仔潘碧玉（Jade）2020年6月在社交平台并向传媒透露指：「张韦怡贪慕虚荣」、「贪钱程度令人咋舌」；又指张韦怡向潘父取得100万元，以作张的儿子Ashton之教育基金，但「转头用来供自己到北京读书」。姑仔则提出反申索，指张韦怡事后也诽谤她「操作邪术」置其于死地，「落降头」、 「养鬼仔」、「把家中观音像用红布遮眼」、聘请工人「做好多恐怖嘢，好似对小朋友吐口水」、「多年来系惯犯借欺凌诬捏入门嫂嫂，隔空攻击两个哥哥，侵略谋夺利益为实」等。

案件编号：HCA1500/2020
法庭记者：黄巧儿

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