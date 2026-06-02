篮球教练翁金骅疑掌掴学生 网传汉华学校通告：已暂停职务 与警方紧密联系

社交平台Threads近日流传片段，学界篮球名帅翁金骅疑似捉着男生的左手多次让其自掴，事件引起社会的关注。网上流传涉事学校汉华中学的通告，指校方留意到有关的影片，而影片学生于2023至2024学年，校方已暂停该名涉事教练的职务，并与警方紧密联系 。

有关影片显示，一名男生在学校篮球场上被教练公开责罚，期间翁金骅手口并用教训该学生，捉着男生的左手多次让其自掴，力度看似颇大。通告表示，校方对此事件深表关注，并已于获悉事件后 立即启动 「危机处理小组」 以跟进及展阅详细调查，亦有与学生已联络学生，并已安排专责人员为该名学生提供适切的支援。

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通告又指，为保障学生的福祉及确保调查工作能在公平公正的情况下进行，校方已暂停该名涉事教练的职务 ，并与警方紧密联系。