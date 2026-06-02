35岁男助教涉的士上非礼 女乘客供称遭被告摸胸强吻按头向下体

35岁男助教涉去年2月初在一辆从中环驶往沙田显径的的士上非礼女乘客，被控一项猥亵侵犯罪，今于东区裁判法院开审。女乘客供称，当日凌晨饮酒后登上被告驾驶的的士打算回家，在路上被告多次伸手向后座摸她大腿和脸，被告停车后更坐进后排乘客位，拥抱和强吻她，并把她头部按向其下体及伸手摸她胸部。女乘客当时感到惊慌，「个脑一片空白，唔识点反应」。下午续审。

称酒后乘的士遭司机摸大腿脸颊

被告胡振威、报称助教，他被控于2025年2月1日，在香港由中环威灵顿街公厕至沙田显径体育馆的一辆的士内猥亵侵犯另一人，即女子X。

女事主X供称去年2月1日凌晨，她在中环某酒吧饮酒后登上一辆的士，打算前往显径体育馆及后步行回家。当时她登上被告驾驶的的士，她登上后排左边乘客位及半躺在坐位上。X称被告其后在行车途中，多次伸手到后座，摸她的大腿和脸颊，她多次扫开被告的手，而被告则在整躺车程中一直尝试搭讪及曾问她「男朋友去咗边呀」。

遭司机拥抱强吻按头向下体

后来的士驶至沙田滤水厂桥下位置，该处灯光昏暗，只有一两枝街灯。X称被告从司机位下车，及坐进后排右边乘客位，被告把她扶起，再拥抱和亲吻她，「我记得佢有伸条脷入我嘴度」。她当时推开被告，「我唔愿意，同埋我好惊，我个脑一片空白，唔识点反应。」

X续称，被告其后更捉住她的右手去摸他的下体，为时约2至3秒，她便立即缩手，而被告则拉开裤子拉链，及后把她的头按向其下体。X当时非常惊慌，也感到力量不如被告，她感到嘴边有接触到被告下体。她推开被告，但被告接着再拉开她上衣的拉链，伸手进去摸和捏她胸部。

X称怕离开的士会被指坐霸王车

X推开被告及拉回上衣拉链后，她向被告表示想饮水。X解释，当时她想支开被告，而她不敢直接离开的士，「我惊如果我无畀钱就离开的士，都唔系几好，好似坐霸王车咁」。待被告拿水回来后，X表示想回家。被告收车资后，再次坐到后座及抱着X，又问到「可唔可以之后一齐出黎玩？」，X则推开被告及开口拒绝，及后离开的士。

X回家洗澡后，致电男友及讲述事件经过。男友着X先休息，两人早上前往田心警署报案。

案件编号：ESCC80/2026

法庭记者：王仁昌