七旬钢琴老师涉趁教琴非礼女学生 事主指遭被告捉手摸阳具 下体撞背脊

78岁男钢琴老师涉去年3月在琴行非礼16岁女学生，他否认一项猥亵侵犯罪今于九龙城裁判法院受审。事主在录影会面中忆述，被告用手圈著事主大腿称「你好似肥咗」，一度捉著事主的手放在他下体位置，之后又捏著事主双肩从后以下体撞她的背部。事主形容当时感觉「成个人空白」，「只脚好似唔系我嘅」，不知作何反应。

被告吴立卫，被控于2025年3月30日，在九龙湾牛头角道77号淘大商场3期2楼「金声琴行」猥亵侵犯另一人，即女童X。

捉X手放腿上抚摸20秒

承认事实指，事主X于2023年10月至2025年3月31日在金声琴行参与钢琴课程，而被告为X的钢琴老师。被告于去年4月7日被拘捕。

庭上播放X于去年4月7日在警署的录影会面片段。X于片中称，当日如常到琴行弹琴，期间被告坐在她右边。X指初进琴房时一切正常，惟之后被告在X弹琴期间捉著X的右手，拉到他的腿部上方，并以双手抚摸约廿秒，X觉得「好核突」并缩手。X表示当时害怕被告不知会做甚么，她无表达自己的感受。

X跷脚避再遭搓揉大腿内侧

X指被告其后伸手在X的右边大腿上下搓，力度较轻，虽被告的手触及大腿内侧，但未到X的私人部位。X形容「成只脚麻木」、「僵硬咗无反应」，她不同意亦不喜欢被告的行为，但不知如何开口。X续指被告仍尝试碰她，被告一度用两手圈住X的左大腿，并称「你好似肥咗」。X之后为免被告再次触碰故跷起脚，惟被告继续伸手到X双腿间的缝隙，表示「只脚夹得咁实嘅」。

X被捉手摸被告下体

其后被告捉著X的右手放在自己的左脚上，并控制X的手抚摸，慢慢伸到被告的下体。X形容手被摆到被告「去厕所嘅地方，私人部位」，该处的温度与大腿不同，触感本身是软后来转硬。X直言当时太害怕「呆晒」，她尝试分散注意力，二人全程无说话。

伸手入外套内碰到锁骨下方

X忆述被告曾离开琴房，回来后翻找东西，之后站在X身后突然用双手触碰X的肩颈。X询问「吓？老师你帮我按摩？」，被告确认随后捏其肩及颈部。被告的左手伸入X的外套内，隔著上衣碰到X锁骨下方位置，X感到不舒服故用手制止。

以下体撞X背部

被告之后再度站在X身后，X指被告双手抓著她双肩，并用他的下体推X的背脊中间两至三次，X感觉到「有嚿嘢哽住唔舒服」，被告有少许大力地前后撞。X形容自己当时脑袋空白，无法说话，「我唔知自己做紧乜」，她只想尽快离开。当被告表示课堂结束后，他对X表示「你走先啦，唔好俾阿妹见到」，X不明白其意思。被告在打开琴房门时曾拥抱X一下，X整个人僵硬，尽量避免身体接触。X事后告知母亲及社工，获建议报案。

案件编号：KCCC900011/2026

法庭记者：雷璟怡