特首中亚行｜汤文龙访阿斯塔纳国际金融中心 港司法体系成熟 可为中亚提供法律服务方案

特首李家超正率领代表园访问哈萨克斯坦阿斯塔纳，行程期间，香港律师会会长汤文龙到访阿斯塔纳国际金融中心（Astana International Financial Centre），并在AIFC管理局安排下参观AIFC法院及国际仲裁中心（International Arbitration Centre），深入了解其最新发展及运作情况。期间，汤文龙与AIFC管理局行政总裁Bakhtiyar Tleubekov，以及AIFC相关机构代表会面，就法律制度发展、专业培训、调解及仲裁等议题交流意见。

AIFC于2018年7月正式启动，是中亚地区首个国际金融中心，作为独立于哈萨克斯坦国家法律体系之外的特别司法管辖区，采用以普通法为基础的法律及监管框架，并设有独立运作的AIFC法院及IAC。AIFC管理委员会由哈萨克斯坦总统担任主席，负责制定其战略发展方向及通过AIFC法规，体现其制度层面的高度支持与稳定性。目前，AIFC已吸引来自90多个国家、超过5,500家企业进驻，累计吸引投资额超过210亿美元，阿斯塔纳国际交易所（AIX）成交额超过40亿美元，成为「一带一路」沿线经济体的重要金融及专业服务枢纽。

AIFC法院为独立于哈萨克斯坦司法体系之外的普通法法院，设有初审法院及上诉法院（其裁决为最终决定），并设小额钱债法庭（管辖额不超过15万美元）。法院由来自英国等主要普通法司法管辖区的资深法官组成。截至2026年5月，AIFC法院已颁布248项判决及命令，处理案件标的金额累计超过27亿美元，判决及命令的执行成功率达100%。

IAC则提供高效、灵活且具成本效益的替代性争议解决机制，采用IAC仲裁及调解规则或UNCITRAL规则，并设有eJustice电子系统，支持全球远程提交及视像聆讯。自投入运作以来，IAC已处理接近5,000宗案件，其中超过3,000宗透过调解方式解决，充分展现调解在其争议解决框架中的重要角色。

会面期间，双方亦就法律专业发展及人才培养深入交流。AIFC Academy of Law成立于2017年，提供涵盖金融、法律、项目管理及人工智能等领域的培训课程，致力培育区内专业人才。香港律师会亦于近年成立「普通法中心」，专为来自非普通法司法管辖区的法律从业员提供系统性普通法培训、实务交流及专业研讨平台。中心透过课程、研讨会及专业交流活动，加强对普通法原则、程序及国际仲裁实务的理解，能为包括哈萨克斯坦在内的地区法律专才提供能力建设支援，促进普通法制度在区域内的深化发展。

律师会迎120周年 邀AIFC代表访港

汤文龙表示，香港作为全球唯一实行中英双语普通法制度的司法管辖区，拥有成熟的司法体系及完善的替代性争议解决机制，可为哈萨克斯坦及中亚地区企业提供高效及具国际认受性的法律服务与争议解决方案。他亦鼓励哈萨克斯坦加入国际调解院，进一步加强区内以调解方式化解争议的制度建设与国际合作。

香港律师会与AIFC渊源深厚。早于2018年，律师会代表出席AIFC官方启动典礼及首届AIFC法律会议；2022年双方签署合作备忘录，建立制度化合作框架。是次访问标志双方关系进一步深化，并探讨加强香港法律专业在AIFC平台的参与，以及促进两地法律人才互访与专业资格交流。律师会将于明年迎来成立120周年，汤文龙邀请AIFC代表访港出席相关庆祝活动及法律年度开启典礼，共同见证普通法制度在不同司法管辖区之间的交流与发展。