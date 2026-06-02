乐善村「睇楼团」助宏福苑业主拣楼 「解说专队」贴心支援获赞赏

九龙乐善堂「乐善村」上周五(29日)组织宏福苑业主「睇楼团」，到乐富房委会客户服务中心听讲解，到九龙湾盛致苑、启德启阳苑的外围参观，及参观房协粉岭百和路项目的示范单位。

何永贤今日(2日)在社交平台发文，指上周五，局方接待九龙乐善堂「乐善村」举办的「睇楼团」。由于每一位宏福苑业主面对搬迁的实际需求与考虑皆不尽相同，特设的「解说专队」在期间发挥了关键的支援作用，以一对一、面对面的专业解说，协助业主深入了解各个感兴趣的项目。

专业解说与情绪支援并重 助业主确立未来方向

不少参与「睇楼团」的宏福苑业主表示，在专队人员的详细讲解下，对未来的居住选项有了更清晰的概念。有的业主表示「好像每个项目都很好，我还在考虑中」、有的业主则称「首选是粉岭（房协乐岭轩），主要是很快能上楼」，有的业主则认为「组织这个『睇楼团』很好，我们不用四处奔波。」部分已递交申请表的业主在实地视察后，进一步坚定了自己的选择方向，并对未来的新居生活充满期待。

除了解答实际的资讯问题外，「解说专队」的贴心服务亦深获业主肯定。有业主特别向专队成员表达谢意，指出他们在提供清晰客观资讯的同时，亦能「易地而处」，也能照顾到业主的情绪，因而倍感温暖。

鼓励及早签署收购建议 把握「特设销售计划」优势

为让业主能及早为未来作出妥善规划，局方鼓励宏福苑业主把握机会于本月30日或之前 签署「接受收购建议信件」，成为首批参与「特设销售计划」的合资格人士，享有优先拣楼的优势。如对宏福苑长远居住安排方案有任何疑问，欢迎致电「解说专队」热线：2129 8133 查询。

