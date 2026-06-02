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网传篮球教练翁金骅涉掌掴学生 退役教练估影片非近期拍摄：翁sir好少带学界比赛

社会
更新时间：12:15 2026-06-02 HKT
发布时间：12:15 2026-06-02 HKT

近日网上流传一段涉及篮球教练翁金骅（翁Sir）怀疑掌掴学生的影片，引起社会广泛关注。退役篮球教练兼国际裁判杨Sir在商台节目表示，作为教练及教育工作者，绝对不能接受对学生作出这类肢体惩罚的行为。他指出，在现行的新教育界法规下，这类事件已属于强制举报的范围。不过，杨Sir根据影片中的场地环境以及翁金骅近年已改变很多推断，相信片段并非近期拍摄，已有一段历史。他透露，场地并非是室内场，又指翁金骅已很少带学界比赛；他早年刚开始执教时性格确实较为冲动，有时「发泄下打下墙」。

持份者长期「包容变纵容」  助教习惯相关模式

在探讨事件成因时，杨Sir认为这并非单一教练的问题，而是多方持份者长期「包容变纵容」的结果。他形容事件是「冰冻三尺非一日之寒」，指出校方、学生、家长、观众甚至在场裁判都负有一定责任。他直言，部分学校为了追求比赛成绩，可能会不择手段，甚至对教练的过火行为采取包容态度；而片段中未有制止事件的助教，杨Sir估计他们多为翁金骅昔日的学生，可能早已习惯这种执教模式，或因畏惧教练的权威而不敢发声。

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欣赏翁金骅在青少年篮球培训上付出

尽管对掌掴行为予以强烈谴责，杨Sir在访问中亦肯定了翁金骅的执教能力。他表示十分欣赏对方在青少年篮球培训上的付出，指翁Sir能将原本资质平平的十三、四岁学童在他手上培养下慢慢成熟。杨Sir推测，正是因为球员在成长过程中对翁Sir产生了深厚的尊重与信任，导致即使面对教练做出不当行为，小朋友们亦选择默默承受。

谈及学校处理这类事件的既定程序，杨Sir指出，若教练对学生动手，校方理应立即向其发出严重警告并暂停其职务。随后，事件须交由负责学生事务的副校长及辅导部门跟进，评估是否涉及刑事责任并通知家长，由家长决定是否报警求助。他坦言，过往确实有学校会选择将欺凌或掌掴事件隐瞒不上报，但在现今的法规下，校方已具备不可推卸的通报责任。
 

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