两家疑放狗生怨 男子指控警嫂报假案致其被捕 入禀区院索精神赔偿

男子疑与警司妻子因放狗问题生怨，警嫂曾控告男子游荡不果，男子反击指控对方诽谤。男子昨再入禀区域法院，指警嫂曾向警方虚假报案，导致男子因管理狗只的事宜被警方拘捕，惟及后已获无条件释放。男子要求警嫂赔偿因其虚假陈述而致其遭拘捕所造成的损失，包括精神损失、惩罚性赔偿、利息及讼费等，惟没有列明相关金额。

指被告恶意虚报致其被捕名誉受损失人身自由

原告为欧阳梓峰（Au Yeung Je Fung Myron），被告为林家雯（Lam Carmen）。欧阳梓峰自撰入禀状指，林家雯在没有事实依据的情况下，出于恶意及无合理原因，向香港警务处作出了虚假陈述，就与狗只管理相关的事宜虚假指控原告，导致原告因为林家雯的虚假陈述而被捕，惟其后原告获无条件释放，故入禀要求林家雯赔偿原告因遭拘捕而造成的损失，索偿包括就丧失人身自由、名誉受损、精神受创所致的一般损害、惩罚性赔偿、利息及讼费等，惟没有列明相关金额。

被告曾指控原告游荡后因证据不足原告罪脱

根据过往报道指，警司妻子林家雯因放狗问题与欧阳梓峰素有积怨，林家雯指2021年归家途中，被欧阳梓峰以手机拍摄及被指骂为「水炮车」。欧阳梓峰被控一项游荡导致他人担心罪，案件4年前经审讯后，裁判官屈丽雯认为控方证据薄弱，裁定表面证供不成立，欧阳梓峰即时脱罪并获释。

案件编号：DCCJ2791/2026

法庭记者：黄巧儿