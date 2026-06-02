打鼓岭谋杀案│中年汉遭胶纸封口鼻刀刺胸口亡 两坪洋村村民谋杀罪成6.8求情

51岁男子4年前在生晨日离家赴约，拟与其有金钱纠纷的坪洋村原居民，讨论村内丁屋投资机会，谁知寿星一去不返，原居民涉聘请另一村民合力以胶纸封住寿星口鼻令他窒息致死后，在大王爷庙外草地掘坑埋尸并浇灌水泥封顶。两人否认1项谋杀罪，被指身为主脑的原居民另否认勒索等3罪。案件在高等法院经过26日审讯，5女2男陪审团连日退庭商议10小时后裁定两人全部罪成。法官郭启安把两名被告的求情及判刑押后至下周一（6月8日）进行。

次被告开审前愿认误杀惟控方坚持控告谋杀

67岁退休被告陈华兴及33岁无业被告陈耀龙否认1项谋杀罪，他们被控于2022年9月5日，在新界打鼓岭坪原路及无名路交界一间庙内谋杀男子张毅强。控方向陪审团透露次被告陈耀龙在开审前已承认1项阻止合法埋葬尸体罪及1项勒索罪。次被告陈耀龙亦愿意承认误杀罪，但控方并不接纳，继续控以谋杀罪。

首被告陈华兴另否认3罪，包括1项阻止合法埋葬尸体罪、1项勒索罪、1项作出多于一项倾向并意图妨碍司法公正的作为罪。陈华兴被控于同日连同陈耀龙阻止合法埋葬张毅强的尸体；于2022年9月5日至9日期间连同陈耀龙，为使自己获益而以恫吓方式，不当地要求何梦辉交出港币360万元；于2022年9月5日至12日期间连同陈耀龙，意图妨碍司法公正而企图隐瞒他对张毅强干犯谋杀罪，处置他犯案时所穿的衫裤及一卷胶纸，以及处置张毅强的一只钻石戒指、一副眼镜、一只手表及两部电话，而他知悉警方可能会调查此谋杀案。

5女2男陪审团连日退庭商议10小时后，以6比1大比数裁定陈华兴及陈耀龙谋杀罪成，另一致裁定陈华兴1项阻止合法埋葬尸体罪、1项勒索罪、1项作出多于一项倾向并意图妨碍司法公正的作为罪成。控方透露陈华兴案发前曾任职保安，没有案底；陈耀龙案发前曾任职运输工人，曾以三合会成员身分行事而被定罪。

死者遭胶布绑手缠面刀插胸口杀害后埋尸草地

控方开案陈词指，死者张毅强于2022年9月5日51岁生日当日，离家前往打鼓岭坪洋村与首被告陈华兴商讨丁屋投资，失业并负债的次被告陈耀龙为打鼓岭坪洋村居民，陈华兴与陈耀龙当日在坪洋村附近的大王爷庙持刀合力制伏死者张毅强，陈华兴其后以胶布捆绑张双手，陈耀龙紧握张双手，张即使挣扎也未能脱身。

陈华兴再以胶布缠绕张的面部及颈部，直至张的眼鼻口完全被胶布覆盖。张全头及双手被胶布缠绕，步履蹒跚、左右摇晃，然后陈耀龙所持的刀插入张的胸口，张遂在数分钟内窒息死亡。其后陈华兴与陈耀龙两人将死者尸体搬至庙外山坡附近草地掘坑埋尸，并以水泥封顶。

两人案发后利用死者手机联络死者妻子何梦辉勒索360万元，并恐吓：「你老公系我手上！一手交钱一手交人」，「360万，明天准备好，记住唔好报警，否则斩双手落黎」。张妻因丈夫失踪报警求助，2022年9月9日，被告指示张妻携款到粉岭鹿颈一间餐厅交付赎金，惟疑察觉附近有警员而未现身。警方最终于2022年9月14日拘捕两人，翌日根据陈耀龙供词，在大王爷庙附近草地寻获死者尸体。

案件编号：HCCC243/2024

法庭记者：刘晓曦