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篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手自掴、怒扔外套 议员促交代

社会
更新时间：09:34 2026-06-02 HKT
发布时间：09:34 2026-06-02 HKT

社交平台Threads周一流传片段，显示怀疑一名男生在学校篮球场上被教练公开责罚，期间教练手口并用，捉着男生的左手多次让其自掴，力度看似颇大。据悉涉事教练为学界篮球名帅翁金骅。

短片长约半分钟，发帖者指现场为汉华中学，该校篮球队在学界亦有一定名气。事发时间未明，而短片背景杂音多，难以得悉男生被责罚原因，但画面可见，受罚者当时背着背包，其他成员则已更换球衣。教练将男生手上的外套丢在地上，随后捉起男生左手，强逼其自行拍打脸部几次，并持续言语教训对方。

现场有约20名队员及两名职员旁观，未有插手介入。短片引起网上热议，大批网民质疑教练体罚尺度过火，认为已涉及袭击，应报警处理。

《星岛头条》正向汉华中学查询。

关注体育的立法会议员何敬康指，相信片中人是翁金骅，本身亦认识对方，公务上亦合作过。他认为单从片段所见，确实很难为其解释辩护，即使在其参与体育活动的年代，亦未曾遇过同类事情，教练本人必须就此事解释，校方亦要交代。而无论力度大不大，如此掌掴都是一件颇为侮辱性的行为。他认为不止体育界，整个社会亦有需要厘清「体罚」的界线，认为无论任何人动手，都不是一项友善举动。

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