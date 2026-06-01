虎豹别墅．多图︱停运逾三年今年底重新开放 罗淑佩：冀为香港艺文活动增添新亮点

停运逾三年的一级历史建筑虎豹别墅，今年年底起对公众开放，票价约100港元，明年起亦会为本地及国际艺术家提供驻留空间。营运者艺术与文化基金会（FAC）今日在虎豹别墅举办启动典礼，文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，虎豹别墅将成为文化交流中心，为香港丰富多彩的艺术文化活动增添新亮点，成为游客感受香港历史的必游之地。她又期望，虎豹别墅成为充满启发性的孵化器和平台，让本地创意人才向世界展示他们的作品。

将设会员计划 涵盖特别折扣、家庭套票及优先入场通行证

虎豹别墅未来将于每日上午10时至下午6时开放，逢周二休馆。别墅将设会员计划，涵盖特别折扣、家庭套票及优先入场通行证。于公共开放时段以外，或逢星期二休馆日，别墅亦可供场地租用。FAC指，虎豹别墅将分三阶段开放，预计2027年全面对外开放。

虎豹别墅执行总监毛国靖向传媒介绍虎豹别墅的开放安排。其中，首批空间今年12月底前开放，包括庭园、客厅、饭厅、游戏室、音乐室及设计室。客厅将以数位艺术手法打造成沉浸式空间，让访客透过档案及照片了解胡文虎家族故事。饭厅将陈列艺术品。音乐室将设声音装置，与本港表演艺术机构合作，定期举办音乐会、工作坊等活动。设计室则会成为对话空间，举办讲座、工作坊、社区项目等。

第二阶段空间2027年开放。两个专属艺术家进驻空间，将全年轮流接待本地及国际艺术家，并透过开放工作室、讲座和工作坊等，让访客参与创作过程。主人卧室将成为电影厢房，以沉浸式场景设计展现本港电影遗产。图书馆则会收藏艺术、建筑和亚洲文化研究相关藏品，并有空间供访客分享观点。

至于屋顶露台咖啡厅及礼品店，预计在2028年启用，为访客提供休憩空间，配以精选的艺术、建筑和文化遗产书籍与各种手工艺品。

罗淑佩表示，虎豹别墅及毗邻的万金油花园，在几代香港居民心中占据特殊地位，是港人集体回忆，见证本港早期艺术和文化发展。政府优先事项是保护本港丰富的文化遗产，同时使其适应现代社区需求。将虎豹别墅改造为艺术和文化场所潜力巨大，鉴于其独特的历史背景和特色，这次活化不仅于保护砖瓦建筑，更为这座传奇地标注入新活力。

罗淑佩续谓，今次项目与政府致力将本港发展成中外文化艺术交流中心的方向相契合，政府对此寄予厚望。据她了解，营办方FAC在建立本地和国际联系上取得显著成果，包括与法国驻香港及澳门总领事馆建立长期合作关系，并积极参与国际文化住宅和别墅网络，巩固虎豹别墅作为本港与世界对话平台的角色。

她相信，FAC将充分发挥其才能、专业知识和人脉资源，释放场地的真正潜力，使其成为一个更具创意的场所，「我非常兴奋看到这座地标建筑重现昔日荣光，并期待著尽快参观焕然一新的虎豹别墅。」

FAC艺术文化基金会主席兼Villepin集团首席执行官潘雅德表示，胡文虎建造的虎豹别墅，是东西方交融之地；又形容虎豹别墅的故事，是香港流动、交流和开放的故事，「一座法式喷泉，义大利彩色玻璃，中国建筑风格，这一切和谐共存于同一栋建筑物之中。」FAC的使命是将虎豹别墅打造成本港首座文化别墅，成为连结香港与世界的文化大使馆，「在这里，建造不仅受保护，更被赋予活力。在这里，文化不仅被展示，更被创造。」

被问到将有多少艺术家驻留，潘雅德说，最重要是项目质量而非数目，会确保每个专案顺利完成，「驻留计划不只是邀请一位艺术家，然后请他们创作一件作品，它是一个完整生态，意味著能够为艺术家创造最佳平台，合适的干预、合适的合作伙伴、合适的媒体曝光。艺术家来到这里不仅为了创作，他们希望将其作为拓展职业生涯的平台，这正是我们吸引最优秀艺术家的方式。」为逐步发展驻留计划，未来除了会邀请新晋、当代艺术家，也会邀请知名艺术家，「我们需要知名艺术家，来提携年轻艺术家。这两者共同提升这座艺术中心和驻留计划的声望。」

他又强调，目标让每个艺术家驻留计划都获赞助，确保财政可持续性，「例如我们与木材制造商与艺术家合作，创作木雕，制造商不仅赞助和支付驻留计划费用，他们想来举办活动推广他们的木材，而驻留艺术家推广到他的艺术作品，这是双赢。」

营运模式方面，毛国靖补充，会透过售卖门票及租用场地予私人活动获得收入，并吸引更多来自国际及区域的合作伙伴，「社区人士如湾仔区，如果有些项目我们可以参与其中，都希望透过不同模式，帮助到我们自负营亏。」

另外，FAC将与非牟利团体、慈善机构、学校等团体合作，继续安排免费导赏。

记者 萧博禧

摄影 何家豪