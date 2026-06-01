咪表︱运输署7.2起4指定地点测试新感测器 记录表位使用状况或占用物件 为期6个月

本港咪表位一位难求，早前便发生荃湾车房以雪糕筒霸占表位而与其他司机发生冲突的事件，为进一步提升停车收费表（下称「咪表」）的服务，运输署将于7月2日起，在以下4个指定地点展开为期6个月的新感测器试验计划，4个指定地点包括柴湾吉胜街、土瓜湾长宁街、土瓜湾新码头街及荃湾路德围。在试验计划期间，试验地点将设置告示，提醒驾驶者及公众人士有关感测器正在运作。

感测器将安装在现有咪表的正下方，并不会影响驾驶人士正常使用咪表及缴费。感测器将全日24小时运作，记录咪表位的使用状况或占用咪表位的物件，而后端电脑系统会利用收集到的数据以人工智能技术分析物件的类别。

运输署7月2日起在4个指定地点展开为期6个月的新感测器试验计划。资料图片

加强咪表位实时使用状况准确性

是次试验旨在评估新感测器在实际环境下的运作表现与技术可行性，以加强咪表位实时使用状况的准确性，让驾驶人士能获取更准确的泊车位资讯，同时让有关政府部门能更全面掌握咪表位的占用情况及作出跟进。

感测器仅会收集泊车位的占用状况或物件，不会记录任何车辆登记号码或人脸，并会严格遵守《个人资料（私隐）条例》的要求，确保数据收集、处理及使用符合相关条例的规定。感测器会被调校至仅覆盖有关咪表位。同时，收集的数据将会加密处理，以保障有关数据不会在未经授权的情况下被查阅、处理或使用。