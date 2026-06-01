ANOC全体大会12月在港举行 政府拨款不多于3500万元资助

第28届国家及地区奥委会协会（ANOC）全体代表大会，将于今年12月7日至10日在亚洲国际博览馆举行，料有逾1,200名体育领袖、知名人士，来自206个国家及地区奥委会、国际奥委会、国际体育总会以及奥运会筹备委员会成员出席。文化体育及旅游局、港协暨奥委会今日（6月1日）向立法会提交文件，提到政府会全力支持港协暨奥委会主办今次大会，并已批准由艺术及体育发展基金（体育部分）提供不超过3,500万元的资助，余额将由港协暨奥委会透过寻求赞助及其他收入承担。此外，港协暨奥委会成立的督导委员会及统筹办公室正与八达通公司洽谈，为与会嘉宾提供八达通卡，方便出行。

港协暨奥委会承担约3900万支出

文件显示，「第28届全体代表大会」总预算约5,700万元，当中国家及地区奥委会协会派员来港考察及出席大会的交通及住宿费用，由该会承担，预计约1,800万元。港协暨奥委会负责在香港举办大会的各项支出，包括场地租赁、活动统筹及制作、餐饮、推广宣传、市内交通、工作人员及场内保安等，预算开支约3,900万元。

第28届国家及地区奥委会协会全体代表大会，将于今年12月7日至10日在亚洲国际博览馆举行。

旅发局提供免费电单及观光巴士

除提供财政资助外，文体旅局亦特别成立工作小组，定期举行会议，协调政府相关部门就与会者的签证申请、出入境安排、公共安全及大型活动管理、贵宾接待及保护、紧急事故及医疗支援等事项提供支援，协助港协暨奥委会筹备及在大会举行期间的工作。

文件续指，由港协暨奥委会成立的督导委员会及统筹办公室正与网上媒体合作制作宣传影片，推广「第28届全体代表大会」。影片将融入香港文化、体育、旅游景点、特色美食及手信等元素，于本地及海外同步播放，把大会打造成体育与旅游融合发展的示范平台。

文件亦提到，旅发局将免费提供电车专车及观光巴士，让与会嘉宾于「香港文化体验夜」乘坐，感受本地特色，并积极联络商户提供消费优惠，鼓励与会嘉宾在港消费。统筹办亦会与八达通公司洽谈，为与会嘉宾提供八达通卡，方便出行。

记者：黄子龙