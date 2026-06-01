Save Lily︱非常父母欲「遣返」4岁女 瑞典当局拒评案件 惟指依法申监护令

一对港人于2023年底在瑞典非法居留期间，2岁次女Lily被当地社福局强制看管。二人其后回港，并在港诞下幼子Danny，惟两人拒绝入境处的DNA检测要求，令已满两个月的幼子至今仍未办理登记，成为无身份婴儿。他们近日开设社交专页「Save Lily」争取让Lily回港，当地政府回复传媒查询时表示，基于保护儿童利益不评论个案。

入境处回复表示，就有指儿童被外国政府接管的查询，入境处在接获相关求助后，已透过外交部驻香港特别行政区特派员公署及中国驻瑞典大使馆了解情况，并已按相关当事人意愿提供适切意见及可行的协助。

瑞典非法居留期间 次女遭社福局带走

两人的4岁女儿Lily目前由瑞典政府看管保护，根据瑞典当局官方文件，两人曾于芬兰自行分娩诞下长女，但不幸夭折。两人因此遭芬兰政府通缉，随后偷渡并非法居留于瑞典。次女Lily同样在芬兰出生，且一直没有办理出生登记。2023年底，两人在瑞典非法居留期间，当时约2岁的Lily被瑞典社福局以保护儿童为由强制带走。根据瑞典当局与法院文件披露，Lily被接管时仅穿睡衣，全身肮脏，牙齿严重受损。

二人近日开设名为「Save Lily」的社交专页，声称瑞典移民局已对Lily发出遣返令，文件指出Lily为中国公民并拥有香港居留权，应遣返回港，但当地社福局仍把Lily扣留在瑞典。

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林雪坪政府：情况严重可依法申请监护令

针对此宗个案，瑞典林雪坪（Linköping）政府在回复传媒查询时表示，基于保护儿童利益的原则，无法就个别案件发表评论。当地政府解释，当社会服务部门收到资讯或担忧某个儿童可能处于危险之中时，为确保该儿童是否需要支援，当局会启动评估程序，包括对儿童、照顾者及周边其他关键人物进行访问。在多数情况下，评估程序会与家庭协商进行，如有必要亦会联系幼儿园、学校、儿童保健中心或警察局等单位，以全面了解儿童的实际状况。

评估及分析完成后，相关部门会优先提供自愿性质的介入措施，包括家庭支援、心理咨商，或将儿童安置在另一个家庭或住宿机构中。然而，若情况严重、自愿性质措施未能解决问题，又或者照顾者拒绝接受支援时，社会服务部门会根据瑞典法律《LVU》（Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga）的规定，向法院申请监护令以提供照顾和保护。当地政府强调，只有当情况严重至儿童需要进一步保护，且自愿性服务已不足以防止儿童的身心发展受损时，才会采取此类司法行动。