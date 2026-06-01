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Save Lily︱非常夫妇欲「遣返」4岁女 瑞典当局拒评案件 惟指依法申监护令

社会
更新时间：19:13 2026-06-01 HKT
发布时间：19:13 2026-06-01 HKT

港人夫妇于2023年底在瑞典非法居留期间，2岁次女Lily被当地社福局强制看管。夫妇其后回港，并在港诞下幼子Danny，惟两人拒绝入境处的DNA检测要求，令已满两个月的幼子至今仍未办理登记，成为无身份婴儿。夫妇近日开设社交专页「Save Lily」争取让Lily回港，当地政府回复传媒查询时表示，基于保护儿童利益不评论个案。

瑞典非法居留期间 次女遭社福局带走

两人的4岁女儿Lily目前由瑞典政府看管保护，根据瑞典当局官方文件，两人曾于芬兰自行分娩诞下长女，但不幸夭折。两人因此遭芬兰政府通缉，随后偷渡并非法居留于瑞典。次女Lily同样在芬兰出生，且一直没有办理出生登记。2023年底，两人在瑞典非法居留期间，当时约2岁的Lily被瑞典社福局以保护儿童为由强制带走。根据瑞典当局与法院文件披露，Lily被接管时仅穿睡衣，全身肮脏，牙齿严重受损。

二人近日开设名为「Save Lily」的社交专页，声称瑞典移民局已对Lily发出遣返令，文件指出Lily为中国公民并拥有香港居留权，应遣返回港，但当地社福局仍把Lily扣留在瑞典。

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林雪坪政府：情况严重可依法申请监护令

针对此宗个案，瑞典林雪坪（Linköping）政府在回复传媒查询时表示，基于保护儿童利益的原则，无法就个别案件发表评论。当地政府解释，当社会服务部门收到资讯或担忧某个儿童可能处于危险之中时，为确保该儿童是否需要支援，当局会启动评估程序，包括对儿童、照顾者及周边其他关键人物进行访问。在多数情况下，评估程序会与家庭协商进行，如有必要亦会联系幼儿园、学校、儿童保健中心或警察局等单位，以全面了解儿童的实际状况。

评估及分析完成后，相关部门会优先提供自愿性质的介入措施，包括家庭支援、心理咨商，或将儿童安置在另一个家庭或住宿机构中。然而，若情况严重、自愿性质措施未能解决问题，又或者照顾者拒绝接受支援时，社会服务部门会根据瑞典法律《LVU》（Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga）的规定，向法院申请监护令以提供照顾和保护。当地政府强调，只有当情况严重至儿童需要进一步保护，且自愿性服务已不足以防止儿童的身心发展受损时，才会采取此类司法行动。

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